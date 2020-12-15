消委會30款口罩測試　一文睇清10款5星之選　1款過濾效能不達標

【消委會 / 口罩】新冠肺炎疫情持續，口罩仍是市民不可或缺的防疫必需品，但市面牌子多多，究竟哪款保護得更好？消費者委員會近日測試30款口罩，發現絕大部分樣本的平均細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）均達95%以上，唯餘下一款的PFE只得86.64%，未能符合產品聲稱的ASTM二級要求。消委會綜合過濾效率、壓力差及合成血穿透測試，評價當中10款口罩達5星水平，最低分的2款僅得2.5星。

消委會測試市面共30款外科口罩，其中名為「保為康」的口罩，其含菌量超出內地標準近60%，海關測試結果則顯示，該款口罩的含菌量超出標準上限逾廿倍。（消委會提供）

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消委會於今年7月至8月期間，搜羅30款在市面發售的一次性口罩，每個口罩的平均售價約為$2.0至$9.0，18款（60%）聲稱來自香港、8款來自內地，其餘聲稱來源地包括台灣及越南，檢測其BFE、PFE、壓力差及合成血穿透等，並為它們整體評分，當中10款達最高的5分水平。

30款口罩效能測試及整體評分▼▼▼

+ 29 + 29 + 29

測試結果顯示，29款樣本的BFE及PFE平均達95%以上，即達到美國ASTM F2100標準的一級要求，表現滿意，可提供基本的保護效能，唯餘下的1款來自越南的「Perfetta」，其PFE只得86.64%，不但未能達到聲稱ASTM二級要求的98%或以上，甚至未能符合被認為能提供基本保護效能的一級要求。

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消委會｜10款隨身空氣淨化機除菌比併（01熱話製圖）

+ 4 + 4 + 4

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消委會30款防曬液效能大測試（01熱話製圖）

+ 24 + 24 + 24

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