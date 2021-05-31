居屋2020今揀樓｜揀樓程序、按揭、轉讓限制5大須知！5個情況會DQ

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

【居屋2020揀樓次序／攪珠結果號碼／揀樓程序／抽籤】居屋2020包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑4個屋苑，按市價六折發售，早前已完成攪珠，今日（5月31日）開始揀樓。究竟誰人可優先揀樓？揀樓又有什麼程序須知？本文一一解答。

即睇揀樓程序▼▼▼

+11
+11
+11

揀樓須知一文看！5個情況會被取消資格

即使抽中，但亦要注意以下情況，否則隨時取消資格，定金亦能不獲退還！

揀樓須知！5個情況會被DQ▼▼▼

+20
+20
+20

居民2020轉讓限制▼▼▼

居屋2020售價、面積及位置詳情▼▼▼

+25
+25
+25

居屋2020｜首天申請日 　有單身者坦言屢「食白果」改為家人領表

下載「香港01」App，即睇城中熱話

白表申請者揀樓次序（前50頁）▼▼▼

+44
+44
+44

綠表申請者揀樓次序（前50頁）▼▼▼

+44
+44
+44

其餘結果：按此

5000元消費券｜政府再改申請使用限制！3類人不可領　1招更早領取
綠置居2021＋重售租置公屋　售價、呎數一文看清　啟鑽苑有幾好？
綠置居2021今申請｜6類人無份！申請資格、網上申請10大須知必看
5000元消費券最快暑假申請　一文看清4款電子支付工具開通方法！
八達通6方法增儲值上限至$3000　8大隱藏收費注意！唔用都要收錢
WhatsApp漏洞｜隨時永久停帳！官方教咁處理　專家提醒注意1徵兆
同場加映：邊區收入高？盤點18區入息中位數　金融區僅第2　第1位錢從何來？

【香港／住戶入息中位數】你目前的收入在香港來說是高還是低呢？《香港01》從政府數據歸納出香港18區家庭住戶每月入息中位數排名，發現作為商業中心的中西區，竟然只排第2位，而家庭住戶每月收入中位數最低的，你又估到是哪一區嗎？

即睇入息中位數最高地區排行11至18位▼▼▼

+27
+27
+27

即睇入息中位數最高地區排行1至10位▼▼▼

+35
+35
+35

更多詳情可看：邊區收入高？盤點18區入息中位數　金融區僅第2　第1位錢從何來？

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。