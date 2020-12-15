居屋2020攪珠結果｜頭10個號碼有無你份？揀樓5大須知做錯會被DQ

【居屋2020攪珠結果號碼／中籤／抽居屋／揀樓程序須知】新一期居屋攪珠結果號碼出爐，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑4個屋苑，按市價六折發售，預計2021年5月或6月開始選購單位。究竟誰人可優先揀樓？揀樓又有什麼程序須知？本文一一解答。

先看看今期居屋售價、面積及位置詳情▼▼▼

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居屋2020｜首天申請日 有單身者坦言屢「食白果」改為家人領表

下載「香港01」App，即睇城中熱話

是次抽居屋攪珠結果已出爐，頭10名如下▼▼▼

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揀樓程序▼▼▼

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揀樓須知一文看！5個情況會被取消資格

即使抽中，但亦要注意以下情況，否則隨時取消資格，定金亦能不獲退還！

揀樓須知！5個情況會被DQ▼▼▼

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居民2020轉讓限制▼▼▼

同場加映：邊區收入高？盤點18區入息中位數 金融區僅第2 第1位錢從何來？

【香港／住戶入息中位數】你目前的收入在香港來說是高還是低呢？《香港01》從政府數據歸納出香港18區家庭住戶每月入息中位數排名，發現作為商業中心的中西區，竟然只排第2位，而家庭住戶每月收入中位數最低的，你又估到是哪一區嗎？

即睇入息中位數最高地區排行11至18位▼▼▼

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即睇入息中位數最高地區排行1至10位▼▼▼

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更多詳情可看：邊區收入高？盤點18區入息中位數 金融區僅第2 第1位錢從何來？