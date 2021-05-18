居屋2020｜4500人成功申請！揀樓次序一覽！揀樓5大須知做錯會DQ

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-05-18 12:07

【居屋2020攪珠結果號碼／揀樓程序次序須知／抽居屋】居屋2020包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑4個屋苑，按市價六折發售，早前已完成攪珠，房委會今日（5月18日）表示，已完成申請者資格審核，並將於5月21日向4500名成功申請者（4050個家庭申請者及450個一人申請者）發出批准信及確認書。 今次居屋預計2021年5月或6月開始選購單位，究竟誰人可優先揀樓？揀樓又有什麼程序須知？本文一一解答。

居屋2020售價、面積及位置詳情▼▼▼

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居屋2020｜首天申請日 有單身者坦言屢「食白果」改為家人領表

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房委會指出，每名成功獲得配額的申請者，將獲發一封批准信及兩封確認書。這兩封確認書分別適用於房委會居屋第二市場的單位及房協住宅發售計劃第二市場的單位，批准信持有人可在批准信發出日期起計6個星期內，向房委會和房協分別遞交確認書以申領購買資格證明書，以便在居屋第二市場，或住宅發售計劃第二市場購買尚未繳付補價單位，每張購買資格證明書收費港幣770元。

購買資格證明書有效期12個月，有效期屆滿後不會獲得續期。購買資格證明書的持有人在簽署臨時買賣合約後，須向房委會或房協申請提名信，以完成交易。

房委會早前已公布了白表與綠表申請者，經電腦按攪珠結果隨機排列的次序，結果如下，即看你排第幾。

白表申請者揀樓次序（前50頁）▼▼▼

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綠表申請者揀樓次序（前50頁）▼▼▼

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其餘結果：按此

揀樓程序▼▼▼

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揀樓須知一文看！5個情況會被取消資格

即使抽中，但亦要注意以下情況，否則隨時取消資格，定金亦能不獲退還！

揀樓須知！5個情況會被DQ▼▼▼

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居民2020轉讓限制▼▼▼

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