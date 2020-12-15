聖誕節丨冇錢但又要有節日佈置？ 大廈工業風「聖誕樹」超有創意

又到聖誕，又到聖誕，聖誕樹是不可或缺的裝飾，但無足夠預算卻要好好佈置場地，又可以怎樣做？有大廈的管理公司卻完美示範，如何以低成本製作出超有創意的聖誕樹，增添節日氣氛，照片獲網民瘋傳大讚，更引來宜家家居（IKEA）都出post抽水。

圖片可見，一個工業大廈的大堂放了聖誕樹的擺設，但仔細一看聖誕樹的支架竟是一條木梯（FB「香港做設計慘過食屎協會」圖片）

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Facebook專頁「香港做設計慘過食屎協會」近日刊出網民投稿，只見一個工業大廈的大堂放了聖誕樹裝置，但仔細一看聖誕樹的支架竟是一條木梯，上面鋪上五顏六色的聖誕裝飾條，樹下則擺放各式各樣的禮物及雪人公仔，連專頁都稱讚大廈示範如何在沒有預算情況下，做出「重工業風聖誕裝飾」。

有網民估計是位於元朗萬輝工業中心，亦有人留下照片指該裝飾在網上曝光後已遭拆除。不過大部份網民都大讚有創意，「創意環保又經濟有心思，而不失節日氣氛，我買！」，直言「完全係影相位」，有人亦笑說「咁條梯都曾經係一棵樹」。

照片曝光後IKEA隨即抽水，在專頁貼出一款摺梯的照片，並寫道「作為一棵Low Budget嘅聖誕樹，我都盡晒力」。（IKEA FB圖片）

最令人驚喜是，照片曝光後IKEA隨即抽水，在專頁貼出一款摺梯的照片，並寫道「作為一棵Low Budget嘅聖誕樹，我都盡晒力」，因而都被網民大讚跟得很貼，「公關好出色」。

除了木梯，牆壁都是大家的好朋友，以下圖輯就教大家用無痕掛勾製作「牆壁聖誕樹」▼▼▼

【牆上的聖誕樹#實測】（01製圖）

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