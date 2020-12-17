死都Cut唔到│亡父身故8個月仍被追多項收費　日導演發文血淚控訴

「連希特拉都Cut唔到有線」的meme圖不少人都見過，寓意有些機構的服務，一旦訂購了就再難甩掉。曾拍攝紀錄片《被瞄準的村落》的日本導演三上智惠就在facebook上發文，提到父親在今年4月病逝，詎料直至今天，各大企業諸如網絡供應商及媒氣公司等仍然持續向父親徵收各式各樣的費用！她多番嘗試交涉無果，因此發文記下這8個月來的辛酸史，並強烈地控訴有關公司的無情做法。

「連希特拉都Cut唔到有線」的短片熱傳多時，引發巿民共鳴。（《 希特拉的最後12夜》截圖）

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三上智惠在facebook上發文，控訴企業竟對已逝世8個月的亡父持續地進行無理的徵費，當中包括沒法解約的收費頻道、電話費、Spotify、會藉年費、各種老人看護服務的合約等。

三上智惠在8月起就發覺不對勁，發現父親已經過世4個月，依然一直被無理收取各種費用，她曾經向微軟及各公司作出強烈抗議及交涉，但得到的就只有「必須本人確認方可停止合約」、「需要密碼才能採取相關措施」等等機械式的冷淡回覆，令她痛罵有關公司都是「從死者身上不斷奪去金錢的企業」。

隨著資訊科技愈趨發達，我們日常生活中依賴密碼的情況亦愈來愈多。（GettyImage）

三上智惠同時亦指出了相當重要的一點，關於各種密碼或是解約的必須個人資料，「會有人全部寫清楚訂閱的服務才死掉的嗎？」，當中反映了現今企業對於解約制度的不健全以及凸顯了法律對相關情況的保障可謂極為不足。

相關貼文一出後隨即引來極大迴響，網民隨即紛紛提出不同解決方案，有人指出「只要能提供逝者的死亡證明必可以在免去解約費的情況下解除合約」、亦有人表示「合約在一方死亡時便會終止，家屬只要出示到該方的死亡證明即可」。但三上智惠無奈地表示，有不少企業堅持必須完成整個解約手續方可停止付費，而受疫情影響，有部分公司不接受補交文件預約，變相等於沒有任何渠道可以停止合約，被迫需要繼續付款。

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