「希望爸爸死掉」5歲童生日許願後含恨離世　鄰居揭悲慘身世

所謂「虎毒不吃兒」，天下間大部分父母都努力給予孩子最好的一切，不過內地日前卻發生1宗令人心酸的悲劇。1名5歲男童竟於生日當天重傷入院，進入手術室前更許下願望稱「我希望爸爸死掉」，其後傷重含恨離世。鄰居後來揭發，男童原來一直被有酗酒習慣的父親家暴，悲慘經歷令醫護也不禁流淚。

內地傳媒報道，1名5歲男童被父親虐打至重傷，許下「我希望爸爸死掉」的願望後傷重不治。（示意圖/GettyImages）

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內地傳媒報道，該名5歲男童的爸爸因生意失敗，欠下大筆債務，自此一蹶不振，長年在家酗酒，更常常對妻子施暴發洩。妻子無法忍受長期受虐的生活，狠心丟下男童離家出走，從此失去音訊，男童則繼續與爸爸生活。不過妻子離去沒有令男童爸爸反省，反而令他將情緒改為發洩於兒子身上。

事發當日本為男童的5歲生日，惟爸爸沒有替他慶祝，仍舊飲至至爛醉如泥，回家後一言不合更毒打男童一身。鄰居聽見聲響察覺不妥，即時報警求助，惟警員到場時男童已受重傷，需即時送院搶救，可惜手術後最終不治。

協助男童的鄰居哽咽表示，男童被送進手術室前，曾小聲的許下願望：「我希望爸爸死掉……」沒料生日願望竟成含恨遺言，有醫護人員得知其悲慘身世也不忍流淚。事後男童的父親被當地警方以涉嫌虐童罪逮捕，惟男童已無法再過新生活。

（綜合）

插進林林喉嚨的筷子足足有20厘米長，幸沒傷及食道和氣管。（搜狐圖片）

一名12歲印尼男孩日前在草地上放一條巨大的龍型風箏，結果被風箏扯到半空中，最後繩子突然斷裂，從10米高空摔到地上，雙臂6處骨折。

印尼男童放巨型的龍風箏，結果被風箏扯到半空中。（影片截圖）