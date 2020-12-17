世界上不該存在的食物challenge惹熱議　3色豆背後原來有窩心故事

【#世界上不該存在的食物challenge】疫情下不少人留在家中，有人成為疫境廚神，有人卻日日以外賣維生。繼「#一句惹怒你職業的話challenge」後，港台網民近日再於網絡掀起「#世界上不該存在的食物challenge」，分享各種討厭得連存在也有罪的食品，引起極多共鳴，以下各款有沒有你的心水？

「#世界上不該存在的食物challenge」近日於fb引起網民熱議，不少人分享各種討厭得連存在也有罪的食品。（《食神》劇照）

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「#世界上不該存在的食物challenge」同樣率先於facebook興起，只要搜尋相關標籤，即可見大批網民分享各種寧死也不願放入口的食物，引來極多共鳴。

按圖睇網民覺得存在都有罪的食物▼▼▼

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從「網上民意」看來，3色豆成為實至名歸的「不該存在的食物」，不過有人卻翻出資料平反，指3色豆的起源其實藏着窩心故事！現時常用作點綴菜式或擔任配菜的3色豆其實於1930年研發，當時美國人Clarence Birdseye發明了冷凍技術，將粟米粒、紅蘿蔔及青豆3種價格低但營養高的食物合組起來售賣，目的是為氣候寒冷、難以種植蔬菜的地區居民提供具營養與衛生價值的食物。

不過今時今日四季也能輕易買到各種食物，3色豆就變成了部份人心中的地獄料理。

同場加映（01製圖）

早前facebook亦曾經發起「一句惹怒你職業的話」及「打一句有聲音的句子challenge」，引起網民踴躍回應。

一句惹怒你職業的話▼▼▼

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精選10句地道有聲句子▼▼▼

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同場加映：網絡潮語大挑戰▼▼▼

【潮語大挑戰】（01熱話製圖）