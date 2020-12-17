女兒樂器老師疑做「私鐘」　家長心大心細想換人　網民意見一面倒

不少家長都會四出尋找名師，為求子女系出名門學習樂器，培養更多藝術氣息。不過有家長近日在網上發文，稱發現女兒的樂器老師會做私鐘接客，直言「唔想畀個女有錯誤價值觀」，但該老師在音樂界頗有名氣，平時待人接物亦不錯，因而心大心細「應唔應該轉老師？」。

有家長近日在網上發文，稱發現女兒的樂器老師會做私鐘接客，直言「唔想畀個女有錯誤價值觀」。（示意圖，非當事人，GettyImages）

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該家長向facebook專頁「家長Secrets」投稿，指女兒正在跟一位樂器老師學習，已跟了一段時間，但同學間流傳這位老師有做私鐘。他在帖文指老師很有資歷，亦頗有名氣，平時對人和和氣氣，雖然明白教琴搵食愈來愈艱難，「但係為錢做到咁」，又不想給女兒一個錯誤價值觀，遂問網民意見，「應唔應該轉老師？」、「雖說笑貧不笑娼，但真係好亂啊！大家遇到會點做？」

樓主的提問引起一眾網民熱議，不少人看法正面，認為老師只是教樂器，「又唔係教你個女做私鐘，有咩問題」，而且只是未經證實的傳聞，但有人從防疫角度分析事件，指目前疫情嚴峻下，的確會不想女兒接觸太多。

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