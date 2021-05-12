書枱收納攻略｜咁樣佈置型得嚟又唔亂　Muji無印牙刷座當埋筆筒用

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防疫期間，許多大學、公司改採線上授課或遠距辦公，也讓很多人開始整理書桌了吧？為了提升學習、工作效率，就算待在家，也要打造一個能提高專注力的環境！

這次要為大家介紹提升書桌時尚度的技巧，以及我們推薦的書桌必備小物，請務必看到最後喔！清爽又時尚的書桌，能夠提升專注力！學會這些技巧，不僅能美化桌面，使用起來也更順手！

令書桌變得時尚而不凌亂的佈置攻略　附無印IKEA及日式雜貨店好物推介👇👇👇

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現在居家辦公、視訊上課的需求大增，書桌充滿時尚感，日常生活也會更加充實！外觀時尚的商品讓人心情愉悅，注重機能性的商品則能提升工作效率，只要挑選適合自己的款式就可以了。

有了完美的書桌，工作、學習才會開心又順手，請大家務必參考看看喔！

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

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