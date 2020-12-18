消委會5星之選丨肯納絲口罩聖誕優惠每個$1　BFE、PFE逾99%

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【口罩 / 肯納絲 /Canuxi / 消委會】消委會早前就30款口罩進行效能測試及評分，當中肯納絲Canuxi Level 1港產口罩，被評為最高的5星評級。肯納絲網店現正推出聖誕優惠，2盒Level 1成人口罩套裝只售100元，每盒50個，即1元1個口罩，BFE及PFE均逾99%。

肯納絲Canuxi Level 1港產口罩，被消委會評為最高的5星評級。（肯納絲圖片）

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肯納絲聖誕套裝優惠詳情：

產品： 2 盒 X 香港製外科耳掛式口罩 ASTM Level 1

數量：50片 (非獨立包裝; 有內袋)

尺寸：17.5 x 9.5cm

款色：天藍色、耳帶為外耳式

口罩規格： ASTM F2100-19 Level I 、BFE≧99%、PFE≧99%

肯納絲其他聖誕優惠套裝▼▼▼

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同場加映：K Kwong教點分辨口罩真假
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