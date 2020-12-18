「藝人女友」匿名呻地下情好委屈　網民齊估27歲男星身份：好似佢

維繫感情不容易，藝人拍拖就更加難。近日一篇以「做藝人嘅女朋友真係好委屈」為題的文章在網上熱傳，投稿者聲稱跟現年27歲的男朋友一起7年，感情要好，但對方於2、3年前出道成為藝人，因經理人要求而轉為地下情，作為圈外人的她只好默默承受。 帖文引起網上熱議，有人予以安慰和祝褔，但網民最關心的則是男主角身份，有人猜想是《全民造星》出身的Mirror成員陳卓賢（Ian），但熟悉他的網民隨即用一個原因反駁，另有人質疑故事真確性，「係咪粉絲FF（幻想）文咋？」

近日有女生匿名投稿，大訴做藝人女朋友的辛酸。（示意圖，GettyImages）

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Instagram帳戶「couple.murmur」日前刊登一篇投稿，題目為「做藝人嘅女朋友真係好委屈」。投稿者表示自己今年23歲，男友27歲，兩人在學生時代已交往，男方在學校很受師妹們歡迎，在運動、音樂及學業方面都不錯，「雖然唔係好鍾意講嘢，但係非常有才華」。她表示，跟男友感情要好，一早已視他為結婚對象。

「做藝人嘅女朋友真係好委屈」全文▼▼▼

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直至2、3年前因某些機遇走進娛樂圈，現在都算有些少名氣，事業不問題，由於經理人怕影響形象，就要求男友不能公開其關係，但他們的感情就開始變得不單純。投稿者亦在帖文中訴說委屈，包括向家人和身邊朋友都要隱瞞關係、大時大節如生日、聖誕等都不能慶祝、對方工作時間很飄忽難聯絡、每次出街都要偷偷摸摸等，聽到男友跟其他女藝人的新聞亦不好受。

她表示，雖然這段關係有種種困難，但慶幸男友都是一個為她着想的人，「但係我知道好多其他藝人嘅女朋友，更加慘」，沒有時間陪自己，還要跟他一起「捱」，因此希望分享自己的故事，「同呢班善良嘅女仔講聲加油，我哋會支持你」。

帖文引起網上熱議，並將文章轉至多個討論，有網民留言大讚樓主成熟，又祝褔他們能一路相愛，「唔好畀外在因素影響到你哋之間感情」。不過更多人好奇所指的藝人是誰，更如偵探般在帖文中找出7個特徵▼▼▼

大量網民都表示，所有背景都跟2年前參加《全民造星》出身的陳卓賢很相似，加上他有份擔演的ViuTV《男排女將》近日熱播，「真係日日電視見到」，不過有粉絲反駁指Ian中學讀男校，不會認識到「師妹」，立即粉碎了大家的猜想。另有網民則指，TVB《後生仔傾下偈》的主持或《愛回家》一眾年輕男角色都有可能。

大量網民都表示，所有背景都跟2年前參加《全民造星》出身的陳卓賢很相似。（IG「iancychan」圖片）

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不過有網民質疑帖文的真確性，「會唔會係fans幻想緊同藝人拍緊拖」，又指「拍咗7年最近先出道，係朋友點會唔知」，認為大家無需認真調查下去。

（Instagram帳戶「couple.murmur」）

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