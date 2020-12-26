另一半是控制狂？網紅教你3招建立安全感　拍拖最忌諱呢個行為

另一半是控制狂，食飯、與朋友聚會都要隨時報備怎麼辦？台灣YouTube頻道「綜口味娛樂」曾拍片分析「監控式情人」的心態，原來除了有人天生愛掌控，不少人只因過去曾經受騙，以致日後談戀愛時缺乏安全感，並提出3個讓另一半建立安全感的方法。

「恐怖情人」往往會瘋狂追蹤另一半的一舉一動。（《安眠書室》劇照）

1.每日報備

每一天的行程都要事先報備，以讓另一半安心，亦是互相信任的表現，避免對方誤以為自己有所隱瞞；即使有時候工作太忙，忘記或難以即時回覆短訊，對方也知道你只是未有空。報備時毋須太仔細，只需告訴當天的大致行程即可。

若情侶之間要建立安全感，便不能有欺騙的行為。（《今生是第一次》劇照）

2.絕對不能有欺騙的行為

任何瑣碎小事都不能欺騙另一半，因為欠缺安全感的情人通常擅於「調查」，觀察你的一舉一動，無論你自以為有多麼高招，他們總是能查到「水落石出」。假如你對另一半說謊並被發現，通常他們對你的信任度已「一去不復返」，導致2人要和睦相處便更加困難。

有台灣網紅拍片指，「監控式情人」源於安全感不足。（YouTube「綜口味娛樂」影片截圖）

3.經常聊天

一有時間便回覆短訊，不能經常突然消失。假如有事在忙，也可以先告訴另一半，例如「幾點到幾點要去運動」，避免對方誤以為你刻意不回訊息，甚至正在幽會。