潔癖刑警闖禍了！抹走血寫兇手名與指紋　爆笑情節原來賣呢樣服務

新冠肺炎肆虐全球，衛生意識當然至為重要，但有潔癖卻未有是好事，日本1則搞笑廣告以「潔癖刑警」做主角，他到達兇案現場時首要任務是「搞衛生」，不顧一切把東西抹乾淨，甚至連兇手的指紋、死者以血寫下的真兇名字都全部被抹走，其查案過程引發連串笑彈，原來是要推銷洗衣服務。



潔癖刑警攻堅進入案發現場單位，都會用毛巾抹乾淨門柄才肯開門。（影片截圖）

YouTube頻道「廣告裁判」定期上載不同類型廣告，其中1則日本廣告題材非常有趣，以日劇常見的刑警作主題，主角卻是「潔癖刑警」，他即使要攻堅進入單位，都先用毛巾抹乾淨門柄才肯開門，調查期間不忘出動衣物滾輪擦乾淨自己白色襯衫，見到蟑螂時更即時連開數槍，即使死者臨死前用血寫出兇手名字，都被潔癖刑警1句「髒死了」抹走，證據都在其潔癖中清除。

潔癖刑警的行為引來同袍不滿，他突然發現襯衫手肘位置沾上血迹，反過來直斥是受到同袍連累，質問怎樣作出賠償。鏡頭一轉，兇手在現場出現，和眾警持槍對峙，兇手向眾警開了1槍，潔癖刑警中槍後鮮血令白色襯衫染紅，他不是緊張傷勢或拉犯，而是大罵弄髒其襯衫。每當衣服被弄髒，因潔癖刑警沒有時間洗衫或前往洗衣店，都會立即致電網絡洗衣公司，由職員接收髒衣清洗，廣告效果非常爆笑。

【本文已獲YouTube頻道「廣告裁判」授權】