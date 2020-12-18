港鐵樣本檢測包｜20個車站一文看清！領取＋2招查詢供應情況教學

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【港鐵樣本包／檢測包／收集包自動派發機位置／車站／領取】香港第4波新冠肺炎疫情仍然持續，港鐵決定12月19日起，把派發樣本收集包安排擴展至多10個車站，即增至20個港鐵車站。不過收集包供應有限，本文一次整合20個港鐵車站，以及教你如何查詢收集包供應情況和收集包領取方法。

20個有提供樣本收集包的港鐵車站▼▼▼

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下載「香港01」App，即睇城中熱話

市民可於車站營運時間，到上述車站的自動派發機，以八達通自行領取樣本收集包，費用全免，每人限取1包。港鐵表示，會加裝自動派發機，目標明年初於該20個車站各設兩部自動派發機。

自動派發機樣式如下：

教你查詢邊度仲有收集包

不過收集包供應有限，約每天合共1.4萬個，會按需求適時調整。為免「摸門釘」，以下教你如何查詢哪個車站仍有收集包供應，手機及電腦都可以。

查詢收集包供應方法▼▼▼

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19間社區檢測中心位置、收費、開放時間

社區檢測中心位置、收費及開放時間，以及有2類人士不合資格▼▼▼

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社區檢測中心會提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，市民可於24小時預約系統（www.communitytest.gov.hk）揀選檢測地點和時段，亦可以直接前往檢測中心即場登記及檢測。

如檢測結果呈陰性，會在24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明；若為陽性，會收到衛生署通知，並安排送到公立醫院隔離和治療。

醫管局47間指定普通科門診診所位置＋開放時間

港島區指定診所▼▼▼

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九龍區指定診所▼▼▼

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新界區指定診所▼▼▼

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流動採樣亭及樣本瓶派發點

流動採樣亭及樣本瓶派發點▼▼▼

衛生署認可私營化驗所檢測名單▼▼▼

另外，有需要人士亦可到醫管局任何醫療設施，包括普通科門診診所或急症室，按照醫護人員指示接受檢測。

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