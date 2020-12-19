現實版聖誕老人│好心男到美國Walmart　付50萬元代客還清分期貨款

【聖誕好人／好人好事】世上真的有「聖誕老人」？早前1名匿名好心男子突然到訪美國田納西州1家沃爾瑪（Walmart）超市，詢問可否替顧客還清所有分期預付購貨（layaway）的款項，經理起初半信半疑，因為「一筆清」需要很多錢，沒料好心人竟說不緊要，數天後竟拿來6.5萬美金（約50萬港元．下同）現鈔代顧客付鈔，而他只向超市提出1個極窩心的要求。有受贈者得感動到熱淚盈眶，經理亦表示這是他在沃爾瑪18年來經歷過最驚人的善舉。

美國有匿名男子突然拿6.5萬美金現鈔（約50網港元）現身沃爾瑪（Walmart）超市，表示願意替顧客「一筆清」分期預付購貨（layaway），民眾大呼感動。（GettyImages）

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「Layaway」泛指由零售商戶向顧客提供的分期付款計劃，往日顧客認購貨品後，商戶會先將貨物存倉，直至顧客全數支付才可提貨；而現時為刺激消費，顧客已可以「先提貨，後付款」。

事件發生於美國田納西州布裡斯托爾市（Bristol）1家沃爾瑪（Walmart）超市，12月初1名好心人來到超市，詢問經理可否替顧客「一筆清」分期預付購貨的款項，經理坦言金額很大，對方竟說不緊要，仍要查問金額。數天後的早上6時，該名好心男再次來到超市，拿出6.5萬美金現鈔1次過代客付清款項，並留下簡單但窩心的要求：「請代我祝他們聖誕快樂，並說我愛你。」好心男拒絕透露身份，留下這份「心意」便轉身離開。

超市顧客感動表示：他就是我們的聖誕老人▼▼▼

受贈者及後便收到超巿發出的短訊或電郵通知，告知已有人替他們還清付款，可到店內取貨，他們全都嘖嘖稱奇，大呼感動：「我收到通知一刻感動得哭了。對於我們而言，他就是聖誕老人，他讓我重拾信仰。」沃爾瑪經理譚普頓（Sean Templeton）受訪時透露該名好心人非常真誠，「我希望此事可以啟發大家，相信世上還是有很多美好的事。」

（綜合）

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