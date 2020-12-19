Google大死機致暖氣開唔到　日男險凍死　1個原因靠華為手機打救

【Google死機／華為手機】早前Google發生了長達40多分鐘全球死機大慘劇，正當不少人因不能看YouTube或使用gmail功能而哀鴻遍野之際，日本1名網民更差點因google死機而喪命！該名熱衷於數位產品的網民在twitter發文，指由於把所有家中的電燈、電視、空調控制全都交給居家助理「Google Home」協調，故Google死機時無法打開暖氣，而其居住的地點長年積雪，十分寒冷，導致他險些凍死！幸經網民提醒，他終能使用華為手機啟動暖氣，慶幸無礙。

Google早前發生全球大死機，不少用戶都表示受影響。（AP）

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日本網民はやぽん（Hayapon）在twitter發文，指家中有Amazon Alexa與Google Home兩款智慧管家系統，而他最常使用的是後者，因此早前Google全球大死機導致他家中的家電不受控，換言之連冷氣也失靈。更慘的是，はやぽん住在長年積雪的寒冷地帶，事件令他面臨性命危機！

Googleがくたばる

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Google Homeが使えなくなる

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部屋の照明、エアコン、テレビの制御ができなくなる

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外は雪が降りしきる中、暖房が停止。Googleが使えなくなったので再起動できない

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リモコンをどこにやったか分からなくなり、凍死しかけてる

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たすけて←いまここ — はやぽん (@Hayaponlog) December 14, 2020

はやぽん一度走到室外，希望找到開關掣重啟暖氣，但終未能成功，他又曾想到躲到車內，因車內的暖氣仍能使用，但非常長遠辦法。網民集思廣益後，指如果事件源於Google問題，那麼不能使用Google的華為應該不受是次「災情」影響，因此建議はやぽん嘗試將華為手機與空調配對，結果真的成功連接，可重新啟動暖氣，逃離「失溫」危機！はやぽん因此還感嘆道：「想不到是華為手機救了我一命呢！」

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