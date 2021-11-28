日本主婦愛用神物：着雨靴洗浴室　用雙頭掛鉤啲嘢唔再「吊吊揈」

經常看收納影片的朋友們，應該對日本網紅主婦Mori並不陌生。她曾是東京的一名網頁設計師，卻辭職搬回鄉下小鎮做起了家庭主婦，把生活過成了詩。



雖然離開了職場，她卻用另一種方​​式，創造了屬於自己的價值。那就是將自己的主婦生活曬到網上，並且收穫了數十萬粉絲。她和丈夫及三隻貓的生活，平靜又很溫暖。但比起這治癒的生活更吸引人的是，Mori的家永遠乾淨、整潔，所以會整理收納的Mori才能吸引的了那麼多粉絲，無數人都被她的收納好物着迷。

那麼今天，日美醬就來給大家推薦日本主婦Mori的愛用好物，每一樣都非常實用絕對無伏。一起來看看吧！

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不銹鋼掛鉤——這種s型的掛鉤日美醬之前推薦過一次，這款掛鉤的鉤子處有蓋子，安全性很強。雙線S型的穩定性很強，可以承受有重量的物品，並防止它移動，最重要的是能使用的場所有很多，廚房、浴室都可以用，一件重物或者兩件較輕的物品都可以掛，可以說是非常實用了；切刀收納盒——如果家中經常要打包物品或者有許多繩子、毛線之類的要收納，選擇這個切刀收納盒再實用不過了，把盒子打開，再把線從切口處拉出來，收納和使用起來都很方便；浴室雨靴——防水材質柔軟度適中，鞋底採用了防滑設計，在清潔浴室時完全不用擔心襪子被弄濕，鞋子的後跟可以懸掛，收納起來也非常方便。

小物專用晾衣架——小夾子可以用來晾襪子、手絹等小衣物，比起圓形或者房型的晾衣架它一點都不佔空間，並且每個夾子之間有縫隙，曬乾的速度也很快；迷你收納隔板——一些調味品放在收納盒裡收納時容易一邊倒，做飯時急著找調味料時經常要翻半天，加上這個收納夾之後就對收納盒裡的調料品進行二次分類，更容易取出自己需要的那一個，放在冰箱裡的調味瓶通常前面的擋住後面的，往往要翻弄半天，加上這個收納夾後冰箱的空間彷彿變得寬敞很多，也可以一眼看到需要的物品；透明收納瓶——這種收納瓶大家應該是人手一個了，畢竟它能裝的東西真的太多了，按壓一泵就可以出來許多，可以替換要多次按壓才夠量的瓶子，省錢又省力，DIY一下顏值也很高哦。

透明粘鉤——因為是透明色，粘在任何地方都不會突兀，可以用來掛眼鏡、橡皮筋，也能掛收納架、收納盒，完美隱形；多功能置物架——這款置物架可以掛奶瓶和較長一些的杯子，用來瀝水，其次，它還可以搖身一變成為垃圾袋，不用的時候就可以折疊起來哦；洗面台收納盒——之前洗臉台上的物品非常雜亂，有些甚至過了使用期限，所以我們先把所有物品進行分類，還能使用留著，已經過期的馬上丟掉，再將剩下的物品用洗面台收納盒收納，是不是看上去整齊多啦？取放物品也非常的方便喲；切絲切片機——它看上去像一個削皮機，其實它可以用來切絲，製作沙律超級方便，而且它很迷你更方便收納，小小的外形大大的能量，日美醬是很想買來用一下了。以上就是網紅主婦Mori推薦的10種家用好物了，你看中了嗎？

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