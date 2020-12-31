大懵老豆沉迷養魚　唔記得湊仔放學　狠妻一招懲罰笑爆網民

培養興趣可以陶冶性情，但過度沉迷以致忘了日常責任就不太好。越南一位爸爸因為只顧照顧自己飼養的魚兒，一時忘記要接小朋友放學，結果惹怒老婆大人，她氣得使出「終極殺絕」，讓老公永遠記住此教訓，老公看到「懲罰」後悲痛得在網上發文分享。

媽媽因此非常生氣，更直接把其中一條魚直接掉進雪櫃急凍至死。（網上圖片）

近日一張急凍魚相片在facebook瘋傳，原來越南一位媽媽不滿丈夫沉迷養魚，忘形下竟忘了最重要的「國家任務」，沒有接孩子放學！幸好小朋友無發生意外，但媽媽因此非常生氣，氣得直接把其中一條魚直接掉進雪櫃急凍至死。

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丈夫非常抱歉又心痛，相片引來不少網民留言，直言是個極慘痛的教訓，「千萬不要得罪家中的女人」、「很可憐」、「一世難忘的教訓」；有網民反指媽媽做得過火，衝動地了結一條小生命，對小朋友亦是反面教材。

（綜合）

同場加映（01製圖）

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