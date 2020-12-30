醫管局推除夕一個人抗毒等級表　網民嘆好難：6級以上要有呢樣嘢

新冠肺炎第四波疫情肆虐，港人早前已過了一個不一樣的聖誕節，而除夕馬又馬上到來！醫院管理局今日（30）在facebook貼文，大玩「除夕最強抗『毒』」等級表」，分成10級，呼籲市民盡量別外出聚集，10項指標都是以「一個人」為開首。不過，網民看完分級後，都認為難以做到，基本上6級開始許多港人都無法實行，「理想永遠是最美好的，現實係⋯」。

醫管局在fb呼籲市民盡量留在家中過除夕，更推出除夕最強抗「毒」等級表，沒為2018年香港除夕倒數情況。（資料圖片）

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網上不時有「鬥毒」等級傳出，醫管局亦一起玩，今日在fb專頁「醫院管理局 Hospital Authority」發帖，分享「陪你倒數…除夕最強抗『毒』等級表」，因為除夕將至，因應疫情市民應避免外出，「亦都唔好同親朋聚會食飯，更唔好講一齊倒數慶祝」，故推除夕防疫抗病毒Level，希望市民一齊「爆呢」。

醫管局除夕最強抗「毒」等級表：

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醫管局的fb小篇還打趣問「打麻將難啲定一個人玩潛烏龜難啲」，表示除夕留家抗疫一點都不難。

不過，許多網民看完等級表都質疑對於一般市民的可行性，頗為離地，尤其是等級6開始，基本上要獨居人士才做到，「好難每一個人都可以有一間屋」，更稱唯一辦法可能是「叫屋企另外幾個人死出街，我先可以一個人喺屋企」。

網民點睇：

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