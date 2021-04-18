300Yen店定位唔湯唔水憑咩突圍？即睇仍然臘鴨價錢但Muji味道好物

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-04-18 09:31

日本百元商店主打低價高CP值，為了讓顧客可以獲得更精緻有質感的商品而又能維持親民價格，「大創DAISO」打造300日元商店品牌「THREEPPY」，並以每年30間店鋪的速度在日本國內迅速展店。延續大創精神而受到歡迎的「THREEPPY」的魅力之處，現在就一次大公開！

與大創一樣以顯眼亮麗的桃紅色作為整體形象顏色，店名「THREEPPY」結合「THREE」和「HAPPY」，蘊含了「用300日元就能擁有快樂生活」的品牌理念，以300日元為中心開發時尚起居雜貨及廚房用品，以及許多各種可愛的絨毛玩偶商品，更將大創原有的彩妝系列升級為「U R GLAM LUXE」，價格只比百元商店高一點點，就能得到更高品質的商品。300日元換算港幣約20元，即可輕鬆入手各式雜貨，打造質感新生活。

貴100yen三倍但仍便宜兼有高品質 睇睇300yen店如何憑性價比殺出重圍▼▼▼

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在「THREEPPY」可以輕鬆用銅板價格購入令人怦然心動的商品，打造自我生活風格，點綴居家環境變得多采多姿。

「THREEPPY」目前已經在新加坡、澳門、台灣開立海外分店，讓大家也能感受300日元就能獲得快樂生活的愉悅購物體驗。

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