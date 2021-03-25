擅長令男人進貢嘅女人都會呢3招？男友們睇睇自己有冇「中計」

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-03-25 09:30

妳經常叫男友買東西給妳嗎？將女性大致分類的話，可分為下列3種類型：1. 頻繁地叫男友買禮物的人；2. 不太叫男友買禮物的人；3. 若要說是哪種類型，其實都是我在進貢。

我認為「頻繁地叫男友買禮物」的人重點不是在對方有沒有錢，而是女生方面的心態。雖然有錢，但肯不肯為了妳而花錢就又是另外一回事了。在這次的專欄中，想要說明一下叫男友買禮物的女性是用甚麼樣的心態在生活。被進貢的女性的心態，首先，她們自已並不太積極地強要禮物，而且要留心的還有下列幾點……

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能讓男友買禮物的女性的大前提的條件是他很喜歡妳。若非如此，就算多有錢，也不會有「要花在女朋友身上嗎」這樣的心態。

就算做到了在這邊所寫的要點，也不曉得是否從明天起就能收到禮物。不過，若是持續下去，想必男友「想為妳做些甚麼」的心意會確實地增大。

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