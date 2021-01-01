韓國李允熙懸案│獨居女生聚會後失蹤14年　曾搜尋3個字成關鍵線索

一個人住到底有多危險？韓國2006年曾發生一宗女大學生離奇失蹤事件。獨居女子李允熙與同學飯聚後不知所蹤。警方後來在李允熙電腦發現，她曾搜尋「性騷擾」、「報警專線」的字眼，但其他瀏覽紀錄則被神秘删除。到底這些字眼背後有否隱含重要線索，還是有人藉此佈下疑陣？

韓國女大學生李允熙失蹤時，29歲且快將畢業成為獸醫。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

以分享懸案聞名的Youtuber「小烏」，曾講解李允熙失蹤事件，更稱此事一度引發韓國女性對獨居的安全隱憂。事源2006年6月6日，29歲且快將畢業全北大學獸醫系的女學生李允熙，與同學及教授相約慶祝飯聚。

她於凌晨1時許步行回路程僅約20分鐘的住所。一名金姓男同學因為擔心允熙的安全，於是陪同後者一同回家。金男後來憶述稱，在快到允熙居住的大廈時，對方便請他先行離開。

消失的衣物與家具

隔天允熙卻未有到學校上課，同學們均以為她睡過了頭，初時未有太在意。直至6月8日，金男等同學見允熙還是沒有出現，意識事態不妥，才結伴前往允熙家找人。然而，無論他們如何拍門，屋內都沒有任何回應，只聽見允熙家養的小狗不斷吠叫。

李允熙獨居在一個小單位內。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

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無計可施下，金男等人決定報警求助。警員破門入屋後，赫見單位內盡是一片凌亂，但警方未有太積極調查下去，僅認為只是女大學生出了一趟遠門而已，甚至建議在場的同學收拾屋內物品，以免臨時被通知趕來的女生家人擔心（另一說法是同學們自發打掃允熙住所）。

然而，如此草率的打掃行為，正正破壞了案中最有可能的第一現場，許多證物亦因此被湮滅。當時金男與一名女同學曾經在此掃地、抹地、收拾床舖，以及將被鋪放入洗衣機清洗。

令人疑惑的是，當時洗衣機內竟有零星已經洗好、卻未被曬出的毛巾與內褲。按當時夏季炎熱的天氣來說，一般人很少會放任濕漉漉的衣物在機內發臭，而當時屋內最有價值的現金40萬韓元（約2854港幣）則完好地放在桌上，只是一束原被高掛在牆上的花，掉落在地上。

允熙姐姐在妹妹住所內的窗台發現半枝未吸完的香煙。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

允熙父母及姐姐後來趕到屋內時，也在窗台發現半枝未吸完的香煙。可惜允熙姐姐在未弄清它是否屬於妹妹的情況下，便將之丟掉。事後她解釋指，允熙多年前曾染有煙癮，她不希望允熙可能重新吸煙的事被父母發現。另允熙父母發現女兒聚會當晚的一套衣裙消失不見，讓人不禁懷疑允熙當晚有否安全返家。

電腦紀錄反映已遭遇不測？

這個猜測很快被否定，據同學指，允熙聚會當日用的背包於案發後出現在住所，代表她當晚有返抵家中。另據6月5日曾到允熙家的朋友所述，允熙屋內的小型折疊桌及茶杯不翼而飛；當日在陽台見到的衣物也全部消失。至6月13日，這張折疊桌才被允熙父親在附近的垃圾堆內發現，其時4枝桌腳已被人撬走。

電腦紀錄顯示，允熙凌晨返家後做的第一件事是上網搜尋「性騷擾」等字眼。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

巧合的是，原來允熙早在6月3日即聚會前已遭人搶去手機和證件，故失蹤當晚她等同處於半失聯狀態。警方後來調查允熙的電腦瀏覽紀錄發現，她在6月6日凌晨返家後做的第一件事，竟然是上網搜尋「性騷擾」、「被性侵害」、等字眼，甚至搜尋了報警專線「112」。

電腦紀錄顯示她當晚使用時間只有2時59分至3時02分短短3分鐘，接着便待機兩小時，最後在4時21分強行關機。警方因而估計允熙當晚聚會時可能遭受性騷擾，並在返家上網期間，遭人強行入屋。其中有3人是最有可能的嫌疑人。

👇👇👇按圖了解警方曾鎖定哪3名嫌疑人👇👇👇

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不久警方再發現案發當晚凌晨3時02分至4時21分期間，電腦並非靜置狀態，而是有人將其他瀏覽紀錄刪去。更駭人的是，警方發現允熙電腦於案發後的6月8日下午2時18分，即金男與女同學打掃期間被打開過。二人卻聲稱記不得打掃期間的情況，線索只能到此中斷。

李允熙失蹤一案由此無疾而終，轉輾至2019年才再次引發關注。韓國一個電視台節目《그것이 알고 싶다》就案情重新推敲，訪問一名同樣就讀全北大學獸醫系、並同樣居住該區的女生，指她早在李允熙失蹤前，便曾被陌生男子尾隨回家。當時她慌張到大叫起來，並成功嚇走該名男子。

韓國新北洞有閉路電視拍到女生被人尾隨回家，差點被強行入屋的片段。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

事隔一兩天後，那女生在半夜發現家中的煤氣爐突然壞掉。但由於住所的煤氣掣設在屋外，她不敢深夜外出查看，於是不了了之。翌日出外時，才發現只有其住所的煤氣掣遭人關上。節目主持以此作大膽推論，認為這名女生當初與李允熙，都曾被陌生男子長期監視並伺機非法入侵，更呼籲獨居女性需要格外留神居住安全。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】