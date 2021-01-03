現實版神鵰俠侶︳四川夫妻岩洞生活60年　夫離世妻子仍不願離開

長居岩洞60年是怎樣的生活，都市人根本無法想像！四川一對老夫婦長居岩洞60年，被網民封為「現實版神鵰俠侶」、「現實版楊過與小龍女」等，可惜近日丈夫梁自付離世，剩下妻子李素英孤身一人，實際上他們的4名孩子經濟條件都很好，但她仍堅持不走。梁伯生前亦接受內媒訪問，談到妻子時他說：「這輩子她跟着我受苦了。」網民慨嘆兩子如何在洞內度過一生，「只有很恩愛才能耐得住這種寂寞吧」。

兩老住在岩洞約60年，近日丈夫離世，妻子仍不願搬走。（梨視頻截圖）

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四川南充的李素英和丈夫梁自付已在岩洞內生活了60年，更在洞內養大孩子，被網民稱為現實版的楊過與小龍女，可惜的是梁伯日前過生。兩老的兒子梁開憲稱，岩洞以往曾建過一個寺廟，1958年就毀了，這裏就空了出來，搬入去第二年他就出生了。當年父母太窮沒錢起屋，後來父親再3次改建岩洞屋子，變成現在約60平方米的房屋格局，有豬舍、廚房、廳和3間房。

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當地政府曾經勸兩老離開，但二人已習慣岩洞生活，李素英老伴離世，反令她更不捨得離開兩人度過60年時光的岩洞，她稱岩洞冬暖夏涼，言下之意是不想離開。現在她兒子為方便母親生活，想將岩洞改造一下，打造成方便母親養生養老的基地。

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梁自付生前曾於2016年接受內媒訪問，兩人住在岩洞原因只有一個，「一開始還不是因為窮」。他婚前兄弟3人住在山溝，一家7口住一間茅草房，3兄弟要共穿一條褲，誰出門誰穿，去到分家時家裏窮到茅草房都沒有。到1956年他當了公社幹部，帶村民開荒時才留意到現時的岩洞。

老奶奶李素英19歲說嫁給身無分文的梁伯，婚後住的茅草房因大雨塌了，梁伯便想起當年發現的岩洞，後來更搬入去住，「這輩子她跟着我受苦了」，下大雨時岩洞還會灌水，潮濕得難以入住，兩口子要拿葫蘆瓢，一起把雨水往外舀。

梁伯原本打算住3年，等手上有錢就搬走起屋，但後來4個孩子相繼出生，沒閒錢起屋，而且他們住慣了，定居下來就一輩子。梁伯還分享過生活逸事，他自己開闢田地種小麥和栗米，又種了桃、柿等水果，還養了不少雞，就連喝的酒都是自己釀的，更自學養蜂取蜜，活用大自然的一切。

當然負面事還是有的，兩口子搬進去時經遇到豺狼、野豬，迫得他們睡覺都要點起火堆，「每天我都聽見豺狼、狐狸等野獸的叫聲，一開始有點怕，後來慢慢就習慣了」。因為被野豬毀壞莊稼，梁伯又自學製造捕獸器，有時捉到野兔更可以加餸。

兩老的4名孩子早已離開岩洞，經濟環境都很好，大兒子是地質勘探工程師，孫子更是博士。孩子們經常勸說他們搬入城市，但他們都不想離開安樂窩，在子女家住兩老已「頂唔順」，「城裡到處都是車，不自在」。

（綜合）

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