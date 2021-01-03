象限儀座流星雨2021｜今晚睇最靚仲有火流星！觀賞地點+攝影Tips

【象限儀座流星雨2021／觀賞地點／攝影技巧／火流星／Quadrantids】踏入2021年即有流星雨看了！三大流星雨之首 ── 象限儀座流星雨將於1月3日迎來極大期！究竟什麼時段觀測最靚？如何用手機拍下靚靚流星雨？哪裏可看直播？本文一一話你知。

過去2個月分別出現了獅子座流星雨及雙子座流星雨，先欣賞一下歷年「獅子座流星雨」及「雙子座流星雨」壯麗場面 👇👇👇

獅子座流星雨：

+ 7 + 7 + 7

雙子座流星雨：

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

2021年第一場流星雨，是與英仙座和雙子座流星雨並稱「年度三大流星雨」，更是「三大流星雨之首」的象限儀座流星雨。

台北天文科學教育館指出，象限儀座流星雨極大期將於1月3日發生，每小時預測數量高達110顆。至於最佳觀賞時間及火流星出現時間，可看下圖👇👇👇

觀賞地點推介

至於「流星雨」觀賞好地點，以下地方可供參考。

觀賞地點推介👇👇👇（點小圖放大看）

+ 3 + 3 + 3

手機、相機影流星雨教學

見到流星雨除了快快許願，也要留下「永恆」回憶！要成功拍下靚靚流星雨，手機、相機當然必不可少，還需要調校📱📷光圈、快門等設定！以下必學影流星雨的設定，以及不可忘記帶備的工具，大家影流星雨前要看看😍😍～～

超簡單影流星雨教學 👇👇👇

+ 26 + 26 + 26

在家防疫 上網都有得睇流星雨直播

不過由於本港第4波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，不建議大家相約外出看流星雨，如有興趣，亦可透過網上直播觀看雙子座流星雨。

台北天文館會直播：按此觀看

同場加映：新冠肺炎疫苗Q&A｜有得揀？有效率？科興、復星、阿斯利康副作用一文看清

究竟疫苗有效期多久？是否可選擇接種哪款疫苗？有什麼副作用？出事責任誰屬及索償問題？接種後是否可旅行通關？以下10問10答話你知。

新冠肺炎疫苗Q&A▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

科興、復星、阿斯利康疫苗副作用▼▼▼

+ 31 + 31 + 31

更多詳情可看：新冠肺炎疫苗Q&A｜有得揀？有效率？副作用？優先群組？

同場加映：18區邊區收入最高？你嗰區算多定少？

即睇各區收入排名▼▼▼