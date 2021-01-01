元朗民居除夕放煙花連環爆　網民鬧極危險　有寵物被巨響嚇怕走失

受新冠肺炎疫情影響，政府宣布取消除夕煙花倒數，但有市民卻用自己方法「送舊迎新」。踏入零時，網上流傳多條影片，顯示元朗民居附近有人大放煙花，高度達至少10多樓，而且跟旁邊大廈距離非常接近，不少網民都在facebook鬧爆危險又擾民，甚至有寵物因被煙花巨響嚇怕而走失，主人只好發帖尋愛犬。

元朗民居附近有人大放煙花，高度達至少10多樓，而且跟旁邊大廈距離非常接近。（fb「我食在元朗。你卻在大牌檔」影片截圖）

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元朗區議員張秀賢的fb專頁及fb群組「我食在元朗。你卻在大牌檔」，今日（1日）凌晨分別上載兩條煙花片般，只見有人在Yoho附近的馬路邊放煙花，與民居只隔數條行車線的距離，連環爆逾2分鐘。

網民都留言大鬧無法無天，又指近年愈來愈過份，「愈玩愈出，過年會唔會喺西鐵站放」、「呢個規模應該係軍火庫」，有住在附近的居民都指被巨響嚇倒，看着窗外情況一直擔驚受怕，擔心火花四濺會燒到民居，「30幾濕度好易燒着嘢」。

除了嚇怕居民，有多名主人亦發帖尋寵物，稱愛犬被煙花聲嚇怕而走失，希望有好心人幫幫眼尋回。

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