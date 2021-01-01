2021年倒瀉幸褔圖暖爆網民　天文台7句廣東歌詞勉勵　被讚超貼地

2021年終於來到，不少facebook專頁都踴躍出帖，一起掃走被公認最討厭的2020年。經常被大讚貼地的天文台fb專頁今早亦有發文，祝大家新年快樂之餘，又用了多句歌詞鼓勵市民要心存盼望，而附載的插圖更被讚有創意又溫馨，短短3小時已有逾3200個讚好。

天文台今早（1/1）上載的插圖，被讚有創意又溫馨。（天文台fb圖片）

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繼前日（30/12）天文台fb專頁向儲水式電熱水爐用家致敬後，今日（1日）又趁着新年伊始出帖，鼓勵市民要保持信心、堅忍和盼望，相信最終會等到雨過天青，又標籤了7首廣東歌的歌詞，包括「無論歷盡幾次浪」、「除了挫折面前仍有路」、「別忘掉原是靠堅持醫好每個傷患」、「未懼命運就用力纏鬥」、「終於會等到夢寐」、「這曠闊天空又再次開朗」、「無懼的再去做我」，非常貼地。

帖文附載的圖講述「度天隊長」正在「製造」2021年，由於2020年大家都過得辛苦，遂計劃在碗中加少少「幸褔」，結果「一時跣手落晒添」。不少網民都被圖畫暖爆，「好鍾意天文台呢個設計，好幸福呀！」，大讚PR團隊非常窩心，紛紛祝願「隊長今年加人工」。另有人則笑言「要加埋平安先得」、「唔好落晒呀…落晒下年點算？溝的油、糖落去得啦隊長！」

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