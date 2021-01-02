2歲女兒吵著想吃薯條　外賣員突現身門口　媽驚訝：她自己叫外賣

外送平台很方便，只要選擇自己喜歡的美食，點餐送出後，等一下就有外送員親自送上門，連跨出家門都不需要，但通常使用年紀都是以學生或是成年人居多，這次有一名媽媽抱怨自己2歲小孩吵著要吃薯條，說好等一下幫她點，結果沒多久外送員竟然就出現了，這個情況讓媽媽嚇到，也引起網友熱議。

一名媽媽在臉書「爆怨公社」發文要抱怨自己女兒，她表示女兒喊著想要吃薯條，於是答應她等等幫她點餐外送，沒想到過沒有多久的時間，一名外送員卻突然到家裡門口，對她說有叫餐，媽媽疑惑了一下後立刻衝回房間看手機，沒想到是2歲的女兒自己叫餐。

可以看見訂單寫著「奶油雞蛋糕、巧克力雞蛋糕、起司雞蛋糕」一共點了180元的餐點，加上外送費和税錢，一共付了192元。媽媽看完也驚訝地說「妳知道妳才兩歲多嗎？」而且看見媽媽慌張看手機的時候，女兒還問「東西來了嗎？」，媽媽無奈表示「妳知道妳才2歲多嗎？妳知道媽媽1天餐費只有200嗎？來了...來妳個大頭鬼啦！我寧願妳叫薯條來吃！」，最後她也說「已經把APP藏在資料夾了」。

台一名媽媽抱怨自己2歲小孩吵著要吃薯條，說好等一下幫她點，結果沒多久外送員竟然就出現了！（按圖查看原文及網民留言）▼▼▼

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同場加映：外賣員的細心動作，引來台媽激讚！【點擊下圖放大閱讀▼ ▼ ▼】

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