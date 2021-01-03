日神社籲勿投1円硬幣添香油　免變銀行手續費　1個原因遭網民罵爆

【日本神社／香油錢／日圓／円】日本人在迎接新年時愛到神社或寺廟等地參拜，不少人都會投下「香油錢」聊表心意。最近有日本神社的相關員工在twitter發文，希望信眾給香油錢時，不要再投1日圓硬幣（日本面額最小硬幣），因存入硬幣時當地銀行會收取高昂的「點算」手續費，令神社能分文不得，甚至有機會「倒貼」。詎料貼文一出後，網民因1個原因炮轟該帖文，甚至迫得該人員刪除帳號！

日本的板宿八幡神社相關人員在twitter發文，呼籲廣大善信不要再用投1日圓硬幣作香油錢，沒料到會惹來網民反感。（twitter@rusubansan）

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日本的板宿八幡神社相關人員早前在twitter上發推文，表示希望民眾給神社香油錢時不要再投1日圓硬幣，並解釋是因為「最近銀行都開始收點算手續費」，如果「硬幣數量愈多，收的手續費亦會愈高昂」，最嚴重的可能會令神社「一日圓都收不到」！

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原來近日以3大銀行為首的各大日本銀行，紛紛對存入的硬幣徵收「點算手續費」，首100至300枚硬幣免費，但逾300個以上硬幣，無一例外會被徵收550日圓（約41港元）手續費。日本最小面額的硬幣是1日圓，如果存入500個1日圓，存戶反要倒貼50日圓！

雖然神社的呼籲屬情理之中，亦有不少網民表示支持，稱「如果捐款最終是進了銀行的袋中，反而令人覺得很不舒服呢」、「為了神社的營運也是應該的事」。但該貼文同時激起千重浪，弔來大批網民圍攻，皆因他們認為「為什麼神社可以高高在上地指責明明是一片善心的信眾？」、「明明神社不應該是牟利的團體，為什麼要去跟信眾計較這種事情呢？」。

該名神社相關人員為免糾紛，終刪除了該twitter帳號，現時在twitter上已無法搜尋到該帳號，但依然可以找到大量針對該帳號的批評言論。

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