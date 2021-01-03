一家人跨年　男友倒數後與媽媽嘴對嘴kiss　台女嘆：留下旁邊的我

除夕夜通常都會與最熟悉的親友一起倒數，迎接新一年，但有台女日前發文訴苦，稱與男朋友及其家人跨年時，男友在倒數後沒有與她親吻，反而將2021年的初吻獻給媽媽，「嘴對嘴親親」，讓她非常難過和失望。不少網民看後直指其男友是「媽寶」，趕忙叫樓主：「快逃！」

有台女與男友家人過年，未料除夕倒數後，男友立即與媽媽接吻，讓她非常失望。（《衝上雲霄》劇照）

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事主上周五（1日）在Dcard討論區發文，表示她與男友和其家人一起過除夕夜，未料眾人倒數迎接新年後，男友即在她面前與媽媽「嘴對嘴親親」，留下她孤苦零丁在旁邊，非常失望；更難過的是，她事後還要假裝心情很好，看似沒有事發生。

有網民認為事主的男友是「媽寶」，勸她快點分手。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文一出，許多網民認為事主的男友是「媽寶」，紛紛勸事主盡快分手，「是媽媽的寶貝嗎？」、「媽寶無極限，原Po還不快逃」、「指甲可以剪，媽寶不能撿」、「放生他吧，媽寶一枚」。也有網民開玩笑為其男友「辯解」，「會不會是太暗親錯啊？」、「是不是近視太深看錯人？」，又笑言「妳去親他爸就是另外一個故事了」、「妳有檢查有沒有伸舌頭嗎？」。

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