日本人妻用火爐加熱罐頭　人夫嚇到崩潰即熄火　結果怪錯老婆？

撰文：謝茜嘉
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煮食除了講求技巧，更重要的可能是有心。日本有人夫近日於Twitter分享妻子的驚嚇廚藝，他表示有次在家中目擊妻子加熱罐頭時，竟直接把罐放在明火爐上加熱，令樓主感到十分驚恐，坦言活了35年以來第一次見到如此奇景。惟結仔細調查之後，竟然發然錯不在妻子，而是自己見識少！
日本人妻為了加熱罐頭，竟直接把罐放在明火爐上加熱，令人感感到愕然。（tk20140114@Twitter圖片）
該名人夫於Twitter上載相片，表示有次在家中目到不諳廚藝的妻子為了加熱雞肉罐頭，打開蓋後便直接把罐頭放在爐上開火，嚇到樓主連忙熄火。他後來仔細看清楚罐頭上的字句，發現原來罐頭是用了特別材質製成，可以直接用明火或是放進微波爐加熱，樓主才鬆一口氣。
罐頭是用了特別材質製成，可以直接用明火或是放進微波爐加熱。 （tk20140114@Twitter圖片）
不少網民笑稱樓主似乎不太信任妻子的廚藝，又言現時不少罐頭亦可直接加熱，感到不可思議，「看起來很有趣呢」、「要用小火才可以」、「妻子做得對呢，不打關蓋加熱會因為膨漲而裂開」。
（tk20140114@Twitter）
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