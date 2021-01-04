新人搭直升機迎親　機身印「湖北應急」被批公器私用　當局咁解釋

不少人都希望擁有夠氣派、夠豪華的難忘婚禮，內地湖北省早前有新人出動直升機迎親，在場親友拍攝影片並上傳至網上，不久被網民發現機身上印有「湖北應急」的字樣，引來「公器私用」的批評。涉事當局後來解釋，相關直升機隸屬民企，曾參與應急演練，現已勒令公司清除標籤。

內地流傳影片，看到湖北省一對新人使用印有「湖北應急」字眼的直升機迎親。（網上圖片）

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據內媒報道，湖北省恩施巴東縣1名村幹部日前為了與結婚多年的妻子補辦婚禮，便租用1架直升機進行迎親儀式，一對新人由步出機外，至走上紅地毯接受祝福的畫面，均被親友拍攝下來。現場影片流出後，大批網民關注直升機機身的「湖北應急」字樣，批判政府隨意使用應急資源。

面對網上一片批評罵聲，巴東縣應急管理局事後現身說法，指涉事直升機隸屬民企「大西南通用航空有限公司」，並非公務直升機。當局早前曾租用該公司的飛機作應急演練，但演練結束後，「湖北應急」標籤未被撕下，現已要求對方整理好所有演練設備。

大西南公司負責人則回應指出，公司是向政府提供應急飛行救援服務的民企，直升機平時可供出租，收費一般為每小時2萬元人民幣（約2.4萬港元）。至於事件中的新郎，則透過另1名村幹部向外界致歉，指雖與妻子結婚多年，但因家境一般而未有舉行婚禮，直至婚後收入增加，「想彌補欠妻子的，給她一個美好記憶，於是花錢租飛機」，補辦婚禮當天同時是新屋落成的慶祝儀式。

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