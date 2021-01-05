韓網爆紅一鏡到底穿搭片　又著又除示範靚衫　台女有樣學樣結果…

近年韓國穿搭YouTuber就流行「一鏡到底」拍攝手法，只要打上「코디 룩북（譯：穿搭LOOKBOOK）」，就會出現許多僅穿上內衣褲上陣的穿搭型YouTuber，以像對著鏡子般，將身材在鏡頭前展露無遺，換穿多套服裝，以時尚穿搭吸引女性觀眾，更因為好身材圈了海內外大票男性粉絲，該系列點擊最高達800萬次，這類流行不僅傳到台灣，也在台灣社群論壇引起討論。

先前Dcard有女網友分享，因為男友喜歡看這種「穿穿脫脫」影片讓她不滿，認為看A片反而覺得比較沒關係，因為影片中的女生就像身旁會有的朋友，引起雙方網友筆戰，一派網友認為「看妹子是天性」、「男生都看一看就忘了啦」、「管太多」，但也有人覺得影片「像A片前導片」、「我也不行」，留言區演變爭論看一鏡到底穿搭影片，到底是不是「變態」而筆戰，也讓這流行再次引起關注。

↓↓↓點圖放大逐格睇「一鏡到底穿搭」片 一看便知為何男女通殺！

+ 6 + 6 + 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這類的穿搭影片在韓國，大約在這一兩年內開始流行，最為人所知的是一名叫「Sole（솔이）」的模特兒，以身高163公分、46公斤的纖細身材，搭配前凸後翹又高顏值的完美外表，吸引大批觀眾注目，後續也引起眾多YouTuber以「肉肉女」、「歐巴」、「情侶」系列的穿搭主題拍攝，平均都有40萬以上觀看。

↓↓↓點圖放大看更多「Sole（솔이）」美照

+ 3 + 3 + 3

這類拍攝手法，不僅在韓國快速爆紅，也吹到台灣YouTube圈，女創作者咪妃、林萱等人也有拍過這類「穿搭lookbook」，以一鏡到底現場直接穿脫，雖然內裡相較於韓國保守，但同樣讓許多台灣觀眾眼睛為之一亮，表示「第一次看這樣拍我真的落伍了咪妃果然是很強」、「超喜歡這個系列」、「感覺超累的，一下換衣服，一下綁頭髮，一下又要換鞋子」。

↓↓↓點圖放大看台美女咪妃挑戰「穿搭lookbook」影片逐格睇

+ 7 + 7 + 7

延伸閱讀：

顏藝是什麼？玉木宏示範驚呆粉絲 台灣也有「負偶包」正妹醜到狂圈粉

無雷／電影失去神力？神力女超人1984上映 3大負評網嘆失望

趁現在美拍年後求職照！三大微整級韓國照相館 免出國也能顏值UP

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】