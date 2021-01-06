爺孫戀丨72歲富豪娶26歲選美小姐　被諷貪身家她一句豪言回應

年齡不能阻隔真愛！美國1名72歲富豪早前高調與26歲的越南選美小姐女友Co Ngan訂婚，並於胡志明市1間6星級酒店舉行儀式。這段相隔46年的爺孫戀早於前年萌芽，一直備受注目，有人批評女方為錢才答應結婚，不過身為選美常客及模特兒的她卻大方回應，更豪言「誰會想和軟弱又失敗的人一起生活？」，獲得不少掌聲。

72歲的美國富豪Wynn Katz早前高調與26歲的越南選美小姐女友訂婚Co Ngan，並於胡志明市1間6星級酒店舉行儀式。（ig「cokimngan」圖片）

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越南媒體報道，現年26歲，曾參加大大小小選美比賽的Co Ngan多年前於社交媒體instagram認識了從事時裝生意的72歲美國富豪Wynn Katz。兩人於Katz到越南公幹時首次見面吃飯，Katz當晚即對Co留下深刻印象，更大讚女方美貌與智慧並重，「通常女生會因要保持身形而害怕進食，但她卻享受美食」。

Katz對Co一見鍾情，兩人旋即墮入愛河，不時「放閃」。（ig「cokimngan」圖片）

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對Co一見鍾情的Katz，於公幹完結前特意相約對方再次見面，更深情表白，提出以結婚為前題交往，表示願意「給她想要的一切」，然而Co認為兩人認識時間不長，未有即時答應。

Katz其後展開猛烈追求，終令Co接受愛意，展開相隔46年的忘年戀。Katz除了教Co營商知識，又帶她到多個國家旅行，而且寵愛有加，不但讓她享受商務客位及帶她到不同的著名餐廳，也會讓她於喜歡的品牌店舖「掃貨」。

礙於工作關係，Katz和Co必須「Long D（遠距離戀愛）」，只能不時在ig放閃維繫感情，不過未能見面始終令他們間中感到妒忌或不安。去年6月，Katz與Co到韓國首爾旅行期間，Katz偷偷準備了驚喜求婚派對，順利獲女方點頭答應，兩人近日更於越南胡志明市的6星級酒店高調舉行訂婚儀式，打算今年到美國圓婚。

雖然兩人年齡相差甚遠，但彼此的家人也十分支持，Co的父母表示只要女兒開心，無論如何也會尊重。（ig「cokimngan」圖片）

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雖然兩人年齡相差甚遠，但彼此的家人也十分支持，Co的父母表示只要女兒開心，無論如何也會尊重，而Katz的兒子及繼女也歡迎Co成為家庭一分子。爺孫戀自曝光後引來非議，有人甚至懷疑Co是為了Katz的財產才答應結婚，早已習慣面對鏡頭的她對此表示：「作為現代女性，無論與越南或外國的男人交往，也會牽涉金錢問題，誰會想和軟弱又失敗的人一起生活？」率性又大方的回應令她獲得不少掌聲。

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