女大生揭黑人男友渣男面目　未婚夫得悉過去悔婚　父母說了這句話

一世人流流長總會遇上數個渣男，有內地女大學生本來以為真愛無分國界，在學校遇上黑人留學生，半個月已打得火熱，但甜蜜同居一個月後就發現原來對方是「騙炮渣男」，女大生傷透心憤然分手。至大學4年級，她實習時遇上校草師兄，2人在一起後更談婚論嫁，但男方得悉女方曾與黑人拍拖後，稱感到「十分恥辱」，最後更被取消婚事，想不到連父母也怒罵她丟祖宗的臉，令女方不禁在網上哭訴經歷，感慨悔恨終生。

小航（化名）在大學時期主修英語，認識了1位來自埃塞俄比亞的黑人留學生，2人認識短短半個月便相戀，但很快發現男方是渣男。（微博圖片）

據內地媒體指，該名女生小航（化名）在某山東重點大學修讀英語系，認識了1位來自埃塞俄比亞的黑人留學生，因為想多與外國人練習口語，小航於是主動和男方說話。2人認識短短半個月，男方已展開猛烈追求，無窮的熱情與愛意令小航招架不住，她最終答應交往，並很快與對方同居。

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幸福時光非常短暫，一個多月後小航發現男友其實是到處留情的「騙炮渣男」，對每個中國女生都大讚漂亮、性感，甚至承諾畢業就結婚，不少女生都被他玩弄於掌心，當中包括小航，她看清男友真面目感到非常噁心，於是決意分手，事後亦對這段感情隻字不提。

未婚夫竟意外從朋友得知小航當年與黑人拍拖一事，他最初非常不諒解。（微博圖片）

直至大學4年級，小航要到校外公司實習，緣份把她連上了同校大一屆的師兄，對方外貌帥氣、成績優異，更是學生會主席，曾是不少女生的暗戀對象。工作期間師兄對小航亦是百般照顧，2人日久生情下成為戀人，甚至到談婚論嫁的階段。

雙方正在籌備婚事時，男方竟意外從朋友得知小航當年與黑人同居一事，他起初非常不諒解，直言感到十分恥辱，難過得「搥胸頓足的哭了整整一個晚上，之後的那一周都沒有去上班」，經小航解釋後才慢慢平復心情。男方的父母卻非常不滿，認為小航是水性揚花、不乾淨的女人，最終決定取消婚事。

而最令小航心傷的是，她的家人得知前因後果後，不但未有給予支持，更落井下石，怒罵小航丟了祖宗的面子，甚至揚言要斷絕關係，令小航悔不當初。有網友感嘆留言，「愛情沒有錯，觀念錯誤才可怕」，但亦有人稱自己的事自己負責，每個決定難免影響人生。

（網易新聞）

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