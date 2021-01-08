同事投訴打字大聲　上司暗示「肉償」助擺平　新工阿頭1句開解

同事間日對夜對，間中難免有磨擦，但最近有打工仔在網上分享1段慘痛的上班經歷，指過去在某公司工作了2年，被同事投訴打字大聲，經常揶揄他沒家教，直斥「食屎都細聲過佢（打字）啦」，上司更落井下石，暗指若與他發生關係，便能助其保住工作。事主毅然轉工，其後幸好遇到好上司的開解，終於放下上一份工作留下的陰影，感動直言「我好榮幸做到佢嘅下屬」。

有網民分享過去打工經歷，指曾被同事嫌打字大聲，連同上司對他惡言相向，逼使他辭職。（《Sketch》 劇照）

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事主日前向facebook專頁「奴工處」投稿，談及辭去上一份工作的原因，表示當初入職1間在家附近的公司，負責輸入數據，本以為會在那裏「打成世（工）」，惟翌年1名40歲女同事入職並坐事主旁邊，不久便投訴他打字大聲，「搞到佢心臟病，甲狀腺水平高要睇醫生，但從來都冇提供過醫生證明」。

在接獲投訴當下，事主以為上司會支持他，詎料對方只叫他打字細聲點，不要影響其他同事。後來事主照常工作，同事們卻變本加厲，「包括上司夾埋畀說話我聽」，當面指罵「啲人冇家教㗎，打字咁大聲」、「食屎都細聲過佢啦」、「咁變態嘅人都唔知點解要生佢出嚟」；甚至上司也隱晦地表示，「如果發生關係嘅話，可以幫我留喺度繼續做」。

事主心淡選擇辭職，最後上班當天傷心得「喊住走」。不過，值得慶幸的是，事主其後獲聘到目前任職的公司，並遇到善解人意的好上司，才讓他走出陰霾▼▼▼

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帖文很快便引來熱議，不少網民支持事主當初辭職的決定，認為其舊同事明顯找藉口逼走他，「你轉咗公司冇人話大聲，就證明係人嘅問題啦，成班夾埋想你走咋」、「如何返寫字樓無打字聲，同坐巴士投訴巴士引擎嘈有咩分別」、「打字聲都搞到咁多病，咁巴閉咪留係屋企專心養病囉」。

有人就怒批事主的舊同事口沒遮攔，笑言「我想知點解大媽會知道食屎細聲」、「我會叫個同事食屎同我打字比下邊個大聲啲」、「話畀上司知：慢慢打咪冇聲囉」。

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