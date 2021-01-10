公務員WFH　網民斥上司4罪狀逼同事返工　網民斥：咁辛苦辭職啦！

【公務員WFH】政府日前宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至1月20日，即大部分公務員可繼續在家工作（Work Form Home／WFH）。最近有公務員投稿到facebook專頁列出上司的4大「罪證」，痛斥對方想盡方法逼同事回辦公室上班，批評「咁樣逼人返工真係好令人反感」。帖文引來網民熱烈討論，惟不少人反指樓主試圖借疫情偷懶，並指許多打工仔早已要回公司工作，揶揄說「快啲辭職唔好撈囉，支持你重新投入私人市場」。

政府本月初宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至1月20日。（資料圖片）

事主日前向facebook專頁「公務員Secrets」投稿，表示自己任職政府部門，本獲安排在家工作至1月20日，「但老闆熱愛工作，無懼肺炎日日返工」，更想盡各式各樣藉口要求同事回辦公室陪他，並且要幫忙買外賣。事主在帖文中炮轟上司4大「罪狀」：

事主又指，本來每星期都要回辦公室2至3次，自開始在家工作安排後，周末亦要隨時候命，「咁樣逼人返工真係好令人反感」，批評部門沒有分配好「AB team」，以致牽一髮動全身，「日日call全team人返去」，擔心有同事一旦感染新冠肺炎，便會影響全組人。他更稱由於辦公室沒有微波爐，自己不敢外出買飯，「只好日日食包」。

事主不滿地直斥「老闆假Work Form Home賤招！」，惟不少網民對其處境卻不表同情，認為現時政府部門雖有在家工作安排，但每星期有2至3天回公司乃「基本盤」，留言稱「好多都係咁喎」，又揶揄身為公務員的事主「快辭職創業」、「我係你就辭職喇」、「咁辛苦做乜唔辭職？利申：文職表示冇WFH過」。

（facebook專頁「公務員Secrets」）

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