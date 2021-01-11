台美女寒風街頭找乾爹：不要錢，幫我開窗　網民驚揭身份：辛苦了

【找乾爹／搵契爺】台北西門町早前有不同民眾在街頭舉牌，除了尋找另一半，也有稱要「找乾爹」、甚至是徵求炮友，各式告示令途人看到目瞪口呆。後來更有模仿潮出現。近日台北正受寒流侵襲，1名穿短袖tee、樣貌娟好的女生坐在新北市街頭舉牌求找乾爹，引起不少網民討論，當網民知道美女真正身份後，紛紛拜服說聲：「辛苦了！」

穿上緊身短袖tee的美女，於元旦日在新北市新店區公捷運站外坐在地上，更公開舉牌表示「求找乾爹」，引來網民熱議。（facebook專頁「新北消防四大隊」圖片）

穿上緊身短袖tee的美女，元旦日在新北市新店區公捷運站外坐在地上，舉牌表示「求找乾爹」，要求條件寫着：「不用有錢，幫我開窗就好，我家熱水器不通風，加上沒強制排氣。」隨後更見她留下了Line的聯絡方式，希望在人海中尋找救星，果然吸引不少民眾的目光。

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有網民發現該美女其實是消防員，來自新北市消防隊第4大隊，消防大隊在facebook專頁上載此照，解釋最近因為嚴寒天氣，以此特別方式提醒民眾注意使用熱水器的安全。

台中市消防局亦以相同方式，派出男消防員在街頭尋乾媽，令網民笑爆。（facebook專頁「新北消防四大隊」圖片）

大批網民激讚太窩心，「被消防耽誤的行銷高手」、「太厲害了，辛苦了」、「果然，很辛苦，努力推廣啊」、「美女！辛苦你了」、「感謝提醒。你們辛苦了」。

就連台中市消防局亦以相同方式，派出男消防員在街頭尋乾媽，令網民笑爆，「有點想討打的感覺」、「乖，穿回外套吧」、「為何差這麼遠」。

（facebook專頁「新北消防四大隊」）

台北早前亦有性感少女在街碘跪坐找乾爹，有網民估計是酒吧或酒店的最新廣告手法（點擊睇下圖）▼▼▼

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