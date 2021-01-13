恐怖意外丨1歲童誤當通渠劑玩具灑嘴上　嘴巴腐爛變形無法進食

【兒童意外 / 疏忽照顧 / 危險物品】無論多忙碌，家長也必定要看顧好子女，危險物品更要收好！內地有醫生分享恐怖家居意外，1名1歲幼童誤當通渠劑為玩具，玩耍期間將通渠劑灑到嘴上，嚴重灼傷皮膚，令嘴巴腐爛、疤痕攣縮，傷口其後甚至變形，導致未能進食。

內地1名1歲幼童誤當通渠劑為玩具，誤將通渠劑灑到嘴上，皮膚遭嚴重灼傷，傷口其後變形導致未能進食，最終須再開刀。（微博圖片）

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「高腐蝕性物品一定不要讓孩子接觸到，更不能拿着玩！」青島市婦女兒童醫院副主任醫生任悅義日前於微博發文分享，指1對粗心大意的父母，竟任由年僅1歲的幼童把玩腐蝕性通渠劑。幼童玩耍期間，意外將通渠劑倒出，部分灑到面上，導致嘴巴、面部及下巴嚴重灼傷腐爛。

從任悅義上載的相片可見，幼童送院時嘴唇腫脹得未能合上，嘴唇不斷流出深黃液體，面部皮膚也被灼傷致多處出現血痕。傷口經清理後留下明顯疤痕，而且出現攣縮情況，導致幼童的嘴巴變形，「吃飯都成問題，碎餅乾都塞不進去」，嚴重影響生活。

幼童傷口疤痕攣縮，僅2個月便縮至無法進食。（微博圖片）

任悅義指，該種傷口一般要小心護理，要讓傷口定時擴張防止攣縮，但孩子年紀太少，護理時不斷哭鬧未能忍受痛楚配合，「不到兩個月口小得吃不了東西」。他最終決定為幼童再開刀，將嘴巴切開，令孩子至少能進食，「小口變大口，終於可以痛快的吃飯了」。

網民看過幼童的傷口相片均大呼恐怖，直言「看着都疼」，認為家長責任重大，必須好好保護孩子，「還好沒吞下去」、「看完這個微博，我就把我家原來放在廁所的管道疏通劑收起來了」、「希望這樣的案例大家能重視一些，而不是看看就過去了」。

兒童玩耍必須有家長睇實！1名騎着兒童三輪車的2歲男童，以筷子插着蘋果進食時不慎跌倒，筷子直插入喉嚨，穿過頸椎的間隙，幾乎戳穿後頸皮膚！

內地一名2歲男童以筷子插着蘋果進食，玩耍時不慎跌倒，筷子直插其喉嚨，幾乎戳穿後頸皮膚。（搜狐圖片）