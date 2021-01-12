印度神童預言2月或爆更大災難　到呢個月先回復正常｜附2021預言

【印度神童／2021／預言／大災難】年僅14歲、以占星師自居的「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）在最新預言指出，今年2月恐怕會發生更大災難。阿南德又提到，其影片去年2度被YouTube刪除，故他開設了個人官方網站。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難。（YouTube截圖）

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有「印度神童」之稱的阿南德，2019年8月22日於YouTube發布的一段影片，被指準確預言了新冠肺炎疫情，聲名大噪，之後他的預言短片，都引起外界關注。

例如阿南德於2020年預言，12月21日或更早時間，會出現令「數以百萬計的人內心恐慌」的事，剛巧英國衛生大臣夏國賢於12月20日指出，英格蘭部份地區新冠肺炎變種病毒株傳播已失控，令預言幻似真，更有人翻出世界各地發生的新聞，認為與預言有關，應驗成為令人「內心恐慌」的事。

被指應驗令人「內心恐慌」的事▼▼▼

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2021年爆更大危機？

而阿南德去年底更預言，2021年或會爆發嚴重程度遠超新冠肺炎疫情的危機，令人擔心2021年世界將迎來更艱難的1年。

即睇阿南德之前的2021年預言：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

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阿南德對於解決危機亦提出了7大辦法：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

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2021年最新預言

阿南德在最新預言指出，2021年2月太陽、月亮、水星、木星、金星、土星會形成罕見的六星連珠，可能會帶來驚人災難，甚至經濟崩潰，直至這個月才有轉機。

點下圖放大看哪個月才有轉機▼▼▼

阿南德另提到，其影片去年因為違反YouTube社群守則，兩度遭到下架，於是他開設了個人官方網站，上載自己的影片。

不過，阿南德預言並非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。