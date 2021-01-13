千元電話外賣被走單　聲稱被整蠱拒收　將軍澳榕記：請尊重餐飲業

新冠肺炎疫情持續，限聚令及禁晚市堂食措施，令餐飲業大受打擊，只能以外賣服務幫補生計。不過將軍澳一間車仔麵店的千元外賣卻遭人走單，當店員將食物送到訂單地址時，對方聲稱被人「整蠱」而拒絕接收外賣，店舖最後只能默默承受損失，「唔雪中送炭都算啦！點解要咁樣浪費同事時間同心機，仲要咁多食物」。

將軍澳榕記車仔麵在facebook專頁表示，千元的電話外賣遭人走單。（榕記車仔麵FB圖片）

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將軍澳榕記車仔麵在facebook專頁講述事件經過，指昨日（12日）於下午2時接到自稱「劉生」的人致電叫外賣，共訂了價值1021元、共10多人份量的食物。雖然麵店向來依靠外賣專線等平台接單，但考慮到地址距離近，加上對方留下公司電話及私人號碼，於是在沒有收訂金下極速趕起所有訂單，然後派出3名店員送外賣。

當店員到達訂單地址時，該公司職員竟要求他們離開，「話呢度有劉生，但劉生今日無返工」，店員唯有即時致電「劉生」，對方卻聲稱自己遭人整蠱，負責跟單的女店員更因而委屈到哭。

事件令小店店員相當惱怒，「可以拍拍囉柚扮乜事都無，但係我哋成班同事就真係俾人整蠱喎！」，又指在禁晚市堂食和2人限聚令下，小店本來已守得辛苦，「唔雪中送炭都算啦！點解要咁樣浪費同事時間同心機，仲要浪費咁多食物！」並指店內全場共有4、50個座位，「一日要做幾多個外賣先可以補到」，直斥如果對方是貪玩，「唔該睇下今時今日嘅香港，望下所有外賣同食物，再撫心自問一下良心過唔過意得去」。

帖文引起網上熱議，網民都大罵一次貪玩浪費食物及人力，「因住折褔呀！」；有人則建議麵店下次接金額大的訂單時，還是先收訂金，保障自己。不過另有人認為對方可能得罪人被陷害，但該公司的職員可以處理得禮貌一點。

不少好心市民又表示可以購買該訂單，但麵店則回應：「感謝曾提出想購買該訂單的善心人，但始終不應將別人不要的給其他客人，所以老闆和同事們已食得就食，盡量不浪費。」

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