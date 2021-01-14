消委會20款氣體熱水爐測試　4.5星之選售價差$7100　附選購貼士

【消委會／熱水爐／氣體熱水爐／寒冷／性價比】今年冬天特別凍？寒冷天氣淋一個熱水浴，是一大樂事！消費者委員會近日測試市面上20款家用氣體熱水爐樣本，當中13款樣本的總評分都獲得4.5分。惟樣本價錢差異大，最高和最低售價可相差超過1倍，消委會建議消費者宜多加注意產品間的性價比。

消委會聯同機電工程署測試20款家用氣體熱水爐樣本，包括包括11款煤氣爐和9款石油氣爐。（消委會圖片）

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消委會聯同機電工程署測試20款家用氣體熱水爐樣本，包括包括11款煤氣爐和9款石油氣爐，價錢介乎3500元至10,060不等，就安全程度、熱負荷及熱水輸出表現等評分，以5分為最高分。

20款氣體熱水爐價錢與總評分▼▼▼

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消委會就提醒市民，在選購及使用氣體熱水爐時，應注意以下事項：

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在寒冷天氣下，時間就是儲水式電熱水爐用家的最強敵人，每次沖涼都如「生死時速」一樣！消委會曾測試12款電熱式儲水的熱水供水時間，最長可達9.9分鐘，但最短則只有3.9分鐘。

按圖睇下你屋企部熱水爐可以沖幾耐啦！▼▼▼

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消委會15款消毒噴劑效能大測試（01熱話製圖）

+ 9 + 9 + 9

以下是消委會就消毒噴劑使用的建議↓↓↓

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+ 29 + 29 + 29

同場加映：消委會｜10款隨身空氣淨化機除菌比併

消委會｜10款隨身空氣淨化機除菌比併（01熱話製圖）

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同場加映：消委會30款防曬液效能大測試

消委會30款防曬液效能大測試（01熱話製圖）