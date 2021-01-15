內地美女傳與「未婚夫男團」多人運動　拍片澄清驚現失禁式喊法

大陸長相甜美、身材姣好的直播主「洛麗塔大哥」最近被網友爆料與「未婚夫男團」多人運動，親密影片還被外流，她13日開錄影片澄清，淚崩直說：「我求求你們放過我吧，我沒有公司也沒有團隊，我只想好好工作、好好生活」、「能不能讓我好好的活下去？我沒有招誰惹誰，也沒有對不起誰。」

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「洛麗塔大哥」後來發文稱已找到造謠者，該人承認造謠，包括所謂群P影片也是捏造的，但後來又改口不認，「洛麗塔大哥」表示已報案，也找了律師，希望大家都可以好好保護自己。而有網友質疑她影片中哭的太誇張，她解釋實在是知道事情的當下情緒太激動一時沒控制住，而將影片曝光是要給粉絲和信任她的合作商家一個交代，該造謠者在一個四百人的群中造謠，人傳人都已傳到她耳中，甚至連弟弟都打電話問她，她必需出面解釋。

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而有網民留言「前天天賣肉的時候確實也沒見你這麼玻璃心呀」、質疑她炒作等，「洛麗塔大哥」14號發文，直說：「被誤會了就一錘到底去證明，證明了就去報警。難過了就哭，哭完就崩潰。崩潰完就要快樂，人生就是大起大落落落，但是依然要努力的活著。美女的事杠精少bb你說啥就是啥」。

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