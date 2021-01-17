報復卸膊同事！連登仔偷食對方零食洩憤中伏　網民：咁耐都唔覺？

職場環境複雜，好同事就如神隊友1個難求。有連登巴打分享返工日常，指有同事經常「卸膊」，要求他分擔苦差，一怒之下決定偷食對方的零食報復，沒料近日他看到對方1個舉動，才知道自己「中大伏」，更生氣得表示不會就此罷休。樓主的經歷雖不幸，卻遭不少網民恥笑，指他沒有看清楚便偷食難以怪人，又笑言他偷食了幾個月也不發覺，或許零食本身有一定水準。

有連登網民自爆偷食卸膊同事的零食報復，沒料幾個月後才發現對方的零食或許是寵物專用，感到生氣又崩潰。（《愛回家之開心速遞》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

連登網民「李露多（87）」昨日（16日）發文，指公司1名同事常常將苦差交給他以圖「卸膊」，「次次有咩狗屎垃圾都塞畀我做」，令他非常不滿。因此每當同事不在自己座位時，他便會偷食對方的零食以示報復，時間更已長達數個月。

他形容同事的零食「味道唔錯」，但近日竟看到對方以該款零食餵給公司高層飼養的狗隻，感到大為震驚：「公司有隻狗，不過係大粒嘢養，所以都冇為意，今日竟然見到條X街友拎咗嚟餵狗！即係我食咗幾個月狗糧！」

樓主對於誤食狗糧感到崩潰又憤怒，不禁向網民求意見，「點先可以整返佢」，又擔心進食過多狗零食會引來健康問題，「我即刻google睇下人食唔食得，但日文又search唔到，食得多都唔知會唔會生cancer（癌症）」。

事件引來網民熱烈討論，以下為部分討論留言：【點擊下圖放大即睇網民點樣講▼ ▼ ▼】

+ 2 + 2 + 2

帖文引來一眾巴絲打討論，不少人認為樓主的經歷非常荒唐，「明明係你偷食人哋啲嘢，食錯嬲人做乜，幾唔鍾意佢都唔使偷食㗎」、「你食落去唔會覺得個味道唔對路咩？」、「調返轉嚟諗，連大粒嘢隻狗都要食你口水尾，咁樣會唔會開心啲？」。

也有網民表示，狗零食或許比人的零食更健康，着樓主不用擔心，「好多養狗嘅人都會食下狗糧貪過癮，冇乜嘢」、「食得㗎，你都食咗幾個月咩事都冇」、「好食你先會keep住偷啫，有賺啦你」。

同場加映：有網民公司發生意外，雪櫃打開即有飯盒跌欄，咁到底使唔使賠錢？【點擊下圖放大即睇事發經過▼ ▼ ▼】

同場加映：疫情下WFH成常態，不過有連登仔卻睇錯更表，變相自製WFH達4個月仍然猜人發覺【點擊下圖放大即睇事發經過▼ ▼ ▼】