約定拍拖前一晚突稱陪朋友釣魚　港女嬲爆反被男方質問：我有咩錯

與別人約會最怕突然被放飛機，有網民近日大呻男友不守承諾，表示對方前一天本來答應約會，詎料當晚突然稱約了朋友於同一日釣魚，樓主本來已覺不滿，但男友未有理會之餘，還是堅持與朋友玩樂。結果樓主被放飛機，更大罵男方不遵守承諾，但對方最後竟反問：「我有咩錯？」

樓主近日大呻男友不守承諾，表示對方前一天本來答應約會，詎料當晚突然稱約了朋友第2天釣魚。（《香港愛情故事》劇照）

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該網民「栗花落香奈0」近日於連登討論區以「男友甩底放我飛機」為題撰文，鬧爆男友臨時放飛機，寧願與朋友出海釣魚，也放棄與樓主2人世界。

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網民紛紛留言表示同情樓主，又指男友的行為代表他不尊重樓主，「搵你嚟攝時間，一有其他人搵就放你飛機」、「下巴輕輕！同呢啲言而無信嘅人一齊，你自己諗過值唔值得再浪費時間」、「根本唔尊重你，今日都咁，唔分手之後有排你受」、「一次半次就原諒，成日都係就分啦」。

亦有網民稱男友太自我中心，如果經常「甩底」，其實代表在男友心中朋友大過樓主，「同你出街只係後備選擇，如果有其他朋友約佢，佢就會優先揀朋友」、「算啦樓主，分手啦」、「佢只係通知你，唔係徵求你意見」、「你仲唔肯分手冇人會可憐你」。

（連登討論區）

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