NASA工程師打造超難迷宮　防鳥飼料被偷食　松鼠蜘蛛俠上身成功KO

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-01-20 23:00

大自然生物的智慧，真的不能低估！曾擔任美國太空總署（NASA）工程師的YouTuber Mark Rober常常以科學知識、進行創新實驗為主拍攝有趣實驗影片，其同名頻道吸引多達1610萬網民訂閱。他早前因放在花園的鳥飼料被松鼠偷吃，對事件大傷腦筋，於是決定自製超難關卡考驗這些可愛的貪吃王，結果令人出乎意料！

Mark Rober設計了精巧無比卻又困難重重的8重關卡，希望可以阻止松鼠偷食餵鳥器裡的飼料。（Mark Rober影片截圖）

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Mark Rober好心餵飼野鳥，因此在庭院放置了餵鳥器，然而放置後不久就遭到附近的松鼠偷吃精光。他為此感到困擾，還特地上網購入號稱防松鼠的餵鳥器，詎料狡黠的松鼠卻先把野鳥嚇跑，避開餵鳥器機關再大剌剌地摸索一番，很快就成功地打開餵鳥器的蓋子大快朵頤。

有見一般產品已經難以阻擋那些囂張又聰明的可愛「小偷」，Mark Rober決定以個人對機械工程的知識設計了精巧無比卻又困難重重的8重關卡去挑戰「美食小偷」們！

是次實驗引來了4隻松鼠，只見松鼠們為美食施展渾身解數，上跳下躍。雖然在解讀關卡的過程中思考需時，但最後依然以令人驚嘆的速度極速突破了所有關卡，成功抱得「美食歸」！

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