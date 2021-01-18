膠味濃│Ambush潮物手帶激似膠索帶賣天價　網民恥笑：自製唔使2蚊

【Ambush手帶／手鐲／索帶／膠帶／識條膠】「潮流嘅嘢，你識條膠！」近日炙手可熱的日本品牌Ambush推出了最新潮物飾物，旋即引起網民熱論，事關外形酷似膠索帶，售價竟然逾4000元港元！照片旋即在網上瘋傳，惹來網民以常見索帶瘋狂恥笑兼惡搞，有人笑稱：「自製價唔使2蚊，呢次發達啦！」

Ambush的潮物設計造型經常引起網民調論，過往該品牌曾推出安全扣針組合而成的手鏈，售價約7800港元，亦曾惹來熱議。