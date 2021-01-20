foodpanda網店故障？網民發現多款蔬菜僅售1元　外賣員變送菜員

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-20 14:01

外賣平台成為疫情下逆市發展的行業，不少平台更發展出網店服務。有網民今晨（20日）發現，外賣平台foodpanda的網店Pandamart有多款蔬菜僅以1元發售，質疑店方系統出錯變相大平賣；亦有外賣員分享多張買菜訂單，笑言職責由送餐變送菜。《香港01》正向foodpanda查詢事件。

有網民發現外賣平台foodpanda的網店pandamart有多款蔬菜僅以1元發售，質疑店方系統出錯標錯價錢。（連登討論區圖片）

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有連登討論區網民今晨以「foodpanda係咪bug咗？pandamart啲嘢賣一蚊」為題發文，指打算在Pandamart買食材時，驚見多款蔬菜僅以1元發售，以為店方系統出錯，「係咪想補償返平時成日送遲嘢？」。有網民估計店方將折扣的1元錯誤標示為售價，指該店每周星期三也有優惠，或是職員更改價錢時出錯。

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帖文發出後不久，有送餐員於facebook群組「香港送餐/送貨員意見交流區」貼出相片，可見疑為網店倉庫內有多袋新鮮蔬菜等待送貨，指不少人趁蔬菜低價發售時趁機入貨，又提醒同業蔬菜較重，送貸時要量力而為，「淨係菜嘅話都ok，如果真係太重手足們記得分單」。

不少網民看到帖文紛紛指店方負責網店系統的員工將大禍臨頭，又笑稱已急急落單，希望趕及於系統修正前買平菜，「似it狗出事，Pandamart平時星期三係有優惠，但未去到做1蚊」、「要送多幾多張單先可以補返條數」、「睇落似set錯左價，discount $1變賣$1」。

有外賣員則指平日多數時間也是送餐，沒料因大平賣變成「送菜員」，笑稱幸好店方不是以1元售賣飲品，否則會更辛苦，「啲人一次買咁多點煮」、「唔係送水咪算係咁，不過啲餸咁重，個紙袋好易斷」。

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