印尼2少年為博點擊　半山懸崖擲貓致飛墮草叢　遭警拘捕大哭認錯

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-21 06:00

為了博取點擊率就做乜都得？印尼發生虐貓事件，2名少年為了增加點擊率及粉絲數目，竟於半山懸崖將1隻貓拋到空中，貓咪飛到空中後急墮至崖下草叢，過程中少年還不斷發出笑聲。影片曝光後引來網民非議，當地警方得知事件隨即拘捕少年警誡，2人亦對着鏡頭大哭道歉，不過警方並無交代貓隻生死。

2名印尼少年為了增加點擊率及粉絲數目，竟於半山懸崖將1隻貓拋到空中，事件引來網民熱議，警方最終將2人拘捕。（Twitter影片截圖）

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事發上周六（16日），2名來自印尼婆羅洲島中加里曼丹（Central Kalimantan）的少年於Twitter貼出相片，引來網民討論。2人分別14及17歲，疑為博取點擊率及增加粉絲人數，竟想到拍片記下虐貓過程。

貓咪被拋起後於半空翻轉多圈，再急墮至山下的草叢。（Twitter影片截圖）

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片中可見，2人身處半山的懸崖邊，其中1人抱起貓咪，將牠用力拋到空中。貓咪被拋起後於半空翻轉多圈，再急墮至山下的草叢，當時少年的友人站於旁邊幫忙拍片，亦有人邊看邊大笑。

片段傳出後即引起公憤，不少網民紛紛留言怒罵，更有人將片段轉發至當地警方舉報。警方得知後隨即拘捕2名少年，表示已警誡及教育他們，也提醒市民不要在網絡做出危害他人或自己的行為，但並無提及被拋出貓隻的下落。

這張貓主子「Sugar B」的照片被FB指違反了《社群守則》中有關成人性誘惑的規定，稱會讓部份用戶感到不安，因而需下架。（FB專頁「小吉與砂糖」圖片）