日男闖廢棄遊樂場驚見摩天輪自轉　影片吸百萬點擊　原來有得解！

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-01-21 07:00

日本1名網民以到各個廢墟探險為興趣，經常在twitter分享不少剌激之中又帶點恐怖的探險經驗。早前他去到當地其中最知名的遊樂園廢墟「甲賀Family Land（甲賀ファミリーランド）」探險，該園區於1985年閉園起荒廢至今，理應所有遊樂設施都已經停止運作多時，惟樓主卻發現早已失修的超巨大摩天輪竟然一直在自行轉動，他更拍下影片作紀錄，影片上載數天已錄得過百萬點擊，網民對摩天輪自轉都議論紛紛，但其後有人指出，廢棄的摩天輪自轉原來可以有科學解釋。

樂園所在位置偏僻，再加上嚇人的「自轉摩天輪」，理所當然變成「都市傳說」，成為探險熱點。（twitter@7dan）

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網民「鬼束7段」（@7dan）在twitter發文分享到傳奇遊樂園廢墟「甲賀Family Land（甲賀ファミリーランド）」探險的經歷，並親眼目擊到都市傳說流傳的「自轉摩天輪」。事緣自從1985年園區荒廢後，縱使園內所有設施都已經停運且不再維修，但該摩天輪卻經常會自行轉動，更因機件日久失修，轉動時會發出相當大噪音，因此成為探險愛好者之間的知名傳說。

「甲賀Family Land」有咩咁特別？

「甲賀Family Land（甲賀ファミリーランド）」在70年代初以號稱「滋賀縣面積最大的遊樂園」而收得強勁人氣，後來因為交通極為不便、樂園配套差、以及經營手法過時等種種因素而於1985年停業，園區自此荒廢。

「甲賀Family Land」廢棄後，大量的機動遊戲和遊樂設以原有姿態留下，由於滋賀縣政府未有妥善安排運走各設施，因此吸引大量外來者前來探險、非法闖入嬉戲、甚至是舉行試膽大會等等，樂園廢墟裏各樣設施因而受到大肆破壞。最終滋賀縣當局在2008年絕大部分的機動設施拆除撤走，僅剩摩天輪等少數設施仍在園內，縱使如此，摩天輪轉動時發出的聲響、懸疑性極強的廢墟感、以及極為偏僻的地理位置，令樂園傳出了鬧鬼和各式各樣天花亂墜的靈異怪談，成為當地極為有名的「都市傳說」，更因而吸引了大量的懸疑愛好者前來「朝聖」。

摩天輪自轉的原因，並不如外間想像般神秘。（twitter@GSX1100SSSL）

摩天輪停運後，為什麼會會自轉？後來經過很多不同人士考證，發現因設計問題，摩天輪非常容易被風吹動，因此只要有適量的風力就會令摩天輪開始緩緩轉動。再加上當時科技不發達，「在森林深處發出聲響持續迴轉的摩天輪」這樣的辭彙，本身就足以成為「都市傳說」。其次是網路上例如Google Map等平台的航空照片沒有現在那麼完整，所以連摩天輪的位置未必人人知道，因此在經過各種添油加醋的口耳相傳後就變成了流傳至今的種種「怪談」。

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後來「鬼束7段」亦表示曾經有「想要搭乘一圈（摩天輪）」的念頭，但礙於大部分車卡的底部都已經破損，而其他車卡底部「即使什麼時候破掉也不奇怪」，而且要令摩天輪轉動最關鍵的動力是風，如果一旦坐上去後風停了，就「不知道什麼時候才能再回到地面」，因此他只能作罷。不過他認為能親眼看到傳說中的摩天輪廢墟，本身就已經足以令他相當感動，感覺摩天輪「好像還活着一樣」。

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